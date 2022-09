Gipfel ohne Scholz – doch der Zoff geht weiter: SPD-Promi findet Länder-Beteiligung „selbstverständlich“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Entlastungen sollen den Bürgern inmitten steigender Preise unter die Arme greifen. Scholz und Länderchefs wollen nun über das dritte Paket beraten.

Update vom 28. September, 9.40 Uhr: Vor dem Entlastungsgipfel der Ministerpräsidenten dreht sich vieles um die Finanzierung der geplanten Entlastungen. Die Länder beklagen dabei eine zu hohe Last. Der SPD-Fraktionsvize im Bundestag, Achim Post, warnte jetzt in der Rheinischen Post davor, „sich in Finanzierungsfragen zu verzetteln“. Entscheidend seien schnelle Entlastungen für die Bürger. „Dass auch die Länder nun ihren Teil zur Finanzierung beisteuern, ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, zumal die Steuereinnahmen des Bundes im Verhältnis zu denen der Länder zuletzt zurückgegangen sind“, unterstrich der SPD-Politiker.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte der Zeitung, der Streit zwischen Bund und Ländern müsse aufhören. „Wir werden ein massives viertes Entlastungspaket brauchen, das vor allem den Mittelstand und energieintensive Betriebe vom Rand des Abgrunds wegholt“, betonte sie außerdem.

Sonder-MPK zu Entlastungen soll ohne Scholz stattfinden - Länderchefs verärgert über Finanzfragen

Update vom 28. September, 9.30 Uhr: Anders als gedacht müssen die Länderchefs bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch (12.45 Uhr) ohne den Kanzler über das geplante dritte Paket von milliardenschweren Entlastungen für steigende Energiepreise beraten: Im Anschluss soll es keine Bund-Länder-Gespräche mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) geben. Aufgrund der Corona-Infektion des Kanzlers wurde diese Beratungen um eine Woche verschoben. Wie auch Regierungskreise bestätigten, möchte Scholz persönlich an den Beratungen teilnehmen. Dies sei dem Kanzler aufgrund seiner coronabedingten Isolation derzeit nicht möglich, erklärte der MPK-Vorsitzende, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU).

Die Länderchefs wollten dennoch zusammen kommen. „Wir brauchen schnell substanzielle Entlastungen, damit im Winter mit steigenden Preisen schlimmsten soziale Härten spürbar abgemildert werden können“, sagte Wüst der dpa. „Die Länder strecken dem Bund die Hand ausdrücklich aus, damit es zeitnah zu einem gemeinsamen Signal der Hoffnung für viele Menschen kommen kann“, so Wüst. Er hoffe, dass die Bundesregierung ihren internen Streit rechtzeitig beende, „damit wir gemeinsam wirksam helfen können“. Am Mittwochnachmittag will er gemeinsam mit der derzeitigen Co-Vorsitzenden, Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), über die Ergebnisse der MPK berichten.

Bei der Debatte um die Entlastungen geht es in erster Linie um ungeklärte Finanzierungsfragen zwischen Bund und Ländern. Die Ministerpräsidenten wehren sich vehement gegen zu hohe Kostenlasten bei den Entlastungen und kritisieren den Stil der Ampel-Koalition bei ihrem nicht mit den Ländern abgesprochenen Aufschlag. Einzelne Länder drohten bereits mit Blockaden im Bundesrat. „Wir werden viele Milliarden Euro bereitstellen, um die Wirtschaft und gerade diejenigen Menschen zu entlasten, die besonders hart betroffen sind“, sagte Wüst der dpa. Er forderte „eine faire Lastenverteilung, damit Länder und Kommunen vor Ort ihrer eigenen Verantwortung in dieser Krise gerecht werden können“.

Sonder-MPK: Corona-Infektion von Scholz verschiebt Zeitplan - Kanzler will persönlich teilnehmen

Vorbericht vom 27. September: München/Berlin - Der Ukraine-Krieg führt nicht nur zu politischen Diskussionen, sondern auch zu Problemen wirtschaftlicher Art. Auch in Deutschland haben die Bürger gestiegene Preise zu beklagen. Besonders im Energiesektor haben es die Preiserhöhungen in sich. Die Bundesregierung will mit Entlastungen helfen. Zwei Pakete wurden bereits verabschiedet, ein drittes Maßnahmenbündel soll dazukommen.

Vor der Verabschiedung des neuen Pakets will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über die geplanten Maßnahmen beraten. Ursprünglich war die Sonder-MPK für Mittwoch (28. Oktober) angesetzt. Aufgrund der Corona-Infektion von Scholz wird das Treffen jedoch um eine Woche auf den 4. Oktober verschoben. Dies teilte der MPK-Vorsitzende und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf Twitter mit.

An der Dynamik der Debatte ändert sich damit allerdings nichts. Sie bleibt nach wie vor hitzig. Im Vorfeld des Treffens werfen die Länder der Ampel-Koalition vor, ohne Rücksprache eine milliardenschwere Länderbeteiligung an den Kosten beschlossen zu haben.

Sonder-MPK zwischen Scholz und Länderchefs - Beratungen um drittes Entlastungspaket

Die Länderchefs erhöhen jetzt vor dem Treffen mit Scholz weiter den Druck. Die Menschen brauchten in unsicheren Zeiten „schnellstmöglich Sicherheit“, sagte etwa Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) der Zeitung Welt. Er forderte rasche Entscheidungen. „Der Energiepreisdeckel muss jetzt kommen.“ Bereits jetzt drohten „aufgrund der Kauf- und Investitionszurückhaltung tiefe Einschnitte in unsere Wirtschaft und sind Arbeitsplätze in Gefahr“, mahnte der Bremer Regierungschef.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet für das Treffen „keine einfachen Gespräche“. Er betonte, es spreche manches dafür, dass die Diskussion über die anstehende Bund-Länder-Runde hinaus fortgesetzt werden müsse. Für Bereiche wie Wirtschaft, Krankenhäuser, Stadtwerke und ÖPNV forderte er mehr Entlastungen. Die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen reichten nicht aus.

Sonder-MPK zu Entlastungen: Länder machen Druck auf Scholz und fordern weitere Maßnahmen

Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) hält ein Aussetzen der Schuldenbremse zur Finanzierung der Maßnahmen „angesichts der Lage für gut begründbar“. Tschentscher forderte seine Kollegen zudem auf, „die Maßnahmen des dritten Entlastungspakets im Bundesrat zu unterstützen“. Allerdings sei eine Einigung über die Kostenverteilung die Voraussetzung für diese Unterstützung.

Viele Länder würden „überfordert, weil zusätzliche Belastungen aus der Flüchtlingsaufnahme oder einer Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket hinzukommen“, sagte er weiter. An diesen Stellen könnten finanzielle Ausgleichsmaßnahmen des Bundes ansetzen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich ebenfalls und forderte den Bund auf, einen Energiepreisdeckel für Deutschland zu beschließen: „Die Strompreise müssen deutlich sinken und sich an den Herstellungskosten orientieren.“ Die Spritpreise müssten wieder mit den Rohölpreisen synchronisiert werden. Zudem müsse die Bundesregierung „endlich die Schuldenbremse aussetzen“, unterstrich der Linken-Politiker.

Sonder-MPK: Union schießt im Vorfeld gegen Ampel - „vollkommen unseriöses Vorgehen“

Die Union setzt nicht gerade viel Hoffnung in die Sonder-MPK zwischen Bundeskanzler Scholz und den Länderchefs. Ein bedeutendes Ergebnis wird nicht erwartet. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärten am Dienstag (27. September), sie rechneten damit, dass am Ende der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern ein Gesamtpaket schnüren müsse.

Mit Blick auf die ursprünglich von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagene umstrittene Gasumlage warf Frei der Ampel-Regierung vor, sich verrannt und Zeit verplempert zu haben. Die Bundesregierung lehne seit Monaten etwa die Unionsvorschläge zu einer Angebotsausweitung ab, indem Atomkraftwerken weiterlaufen sollten. Mit Blick auf die Debatte über eine Lockerung der Schuldenbremse betonte Frei, einer entsprechenden Änderung im Grundgesetz stelle sich seine Fraktion ohnehin dagegen.

Dobrindt sprach mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen von einem „vollkommen unseriösen Vorgehen“ der Ampel. So sei in den Vorlagen für die Sitzung kein Zahlentableau enthalten. Die Ampel mache Vorschläge, die Kosten zu verteilen, sie präsentiere aber keine Lösungen. Umstritten in der Koalition ist, ob im kommenden Jahr wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten wird. Die Schuldenbremse war wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Falls die Gasumlage gekippt wird, ist offen, woher das Geld kommen soll, um Gasimporteure zu stützen. Im Gespräch ist auch eine Gaspreisbremse. (bb mit dpa/AFP)