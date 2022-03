Volle MPK-Agenda: Scholz ringt wieder mit Ländern nach Lösungen - Ukraine-Streit und Corona-Zoff drohen

Von: Cindy Boden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M.) bei der MPK im Februar 2022 © Michele Tantussi/dpa

Am Donnerstag beraten Bund und Länder über die Corona-Lage, aber auch über den Ukraine-Krieg und die Folgen für Deutschland. Diskussionsbedarf zeichnet sich ab.

Am Donnerstag (16. März) ist es wieder soweit: Eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) steht an.

Doch sie wird anders sein als die letzten, denn das Themenspektrum ist breit.

Der eskalierte Ukraine-Konflikt* spielt auch hier eine zentrale Rolle.

Dieser News-Ticker zur Ministerpräsidentenkonferenz wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 17. März, 5.40 Uhr: Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am Donnerstag (14.00 Uhr) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den Umgang mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Aus den Ländern gibt es Forderungen an den Bund, die Verteilung der Neuankömmlinge besser zu koordinieren und außerdem die Kosten für deren Versorgung zu übernehmen. Bisher wurden in Deutschland rund 175.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert, ihre tatsächliche Zahl dürfte weit höher sein.

Weiteres Thema der Bund-Länder-Runde ist die Corona-Politik. Ab Sonntag gelten nur noch wenige Corona-Eindämmungsmaßnahmen flächendeckend. Weitere Schutzmaßnahmen sind für Hotspots, also besonders betroffene Regionen, möglich. Mehrere Bundesländer halten die Regelung aber für zu unpräzise und kritisieren zudem das Zusammenstreichen des Maßnahmenkatalogs als verfrüht.

Erstmeldung vom 16. März, 20 Uhr:

Berlin - Laut vorläufiger Tagesordnung sollen bei dem Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz* (SPD) die Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland und die Corona-Pandemie besprochen werden. Auf der Tagesordnung steht auch die Entwicklung der Energiepreise in Deutschland infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine sowie die Beschleunigung der Energiewende.

Corona- und Ukraine-Gipfel mit Scholz: Flüchtlingsversorgung und Infektionsschutzgesetz werden diskutiert

Beim Thema Coronavirus* dürfte es um die weiteren Maßnahmen nach dem geplanten Ende der meisten Corona-Auflagen in Deutschland zum 20. März gehen. Am Morgen werden Gespräche der Regierungschefs untereinander erwartet, gegen 14 Uhr sollen dann die Beratungen mit Scholz starten.

Thema, dass die Länder und Kommunen zurzeit sehr beschäftigt: die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte für Donnerstag bereits nachdrücklich „ein ganz klares Signal“, dass der Bund die Kosten übernehme.

MPK mit Scholz zu Ukraine und Corona - Kritik von den Ländern im Vorfeld

Bezüglich Corona äußerten viele Länder vor der Ministerpräsidentenkonferenz teils scharfe Kritik an den geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetz. „So können wir doch nicht eine vernünftige Pandemiebekämpfung machen“, sagte etwa Markus Söder am Dienstag im bayerischen Landtag. Auch die niedersächsische und die baden-württembergische Regierung kritisierten den vorliegenden Entwurf und forderten Änderungen.

Der Bundestag befasste sich am Mittwoch erstmals mit der Vorlage - bevor sie am Donnerstag in der MPK Thema wird. Am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat sie beschließen. (cibo/dpa/AFP)