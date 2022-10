MPK warnt Scholz vor Gaspreis-Plänen: „Sollten wir tunlichst vermeiden!“ – Weil deutet Lösung an

Von: Florian Naumann, Anna Lorenz

Die MPK will den Boden für Entlastungsbeschlüsse bereiten – ohne Kanzler Olaf Scholz. Die Länder haben so einige Forderungen.

Update vom 21. Oktober, 13.22 Uhr: Weils Vize Hendrik Wüst (CDU) verkündet eine weitere Übereinkunft mit Lindner und Habeck: „Kommunale und soziale Einrichtungen sollen von der Gaspreisbremse mit umfasst werden“, sagt er. Das sei „eine gute Nachricht“. Nichts Neues hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in Sachen 9-Euro-Ticket parat. Die Länder hätten noch einmal darauf hingewiesen, dass der ÖPNV nicht nur bezahlbar sein müsse – sondern auch das Angebot gesichert. Frei übersetzt: Bund und Länder streiten weiterhin über die Finanzierung.

Weil erklärt auf Nachfrage, er habe bei Lindner und Habeck „Offenheit“ für eine bessere Lösung in Sachen Gaspreisbremse festgestellt. „Das vorgeschlagene System der Kommission schafft eher Unklarheit und Verwirrung, das sollten wir tunlichst vermeiden“, betont er noch einmal. Die beiden Ampel-Vertreter hätten im Übrigen keine finanziellen Probleme bei einer Lösung schon ab Januar angedeutet – Probleme gebe es eher bei „IT-Umstellungen“ in der Energiewirtschaft.

Schwierigkeiten sieht Weil durchaus in den Länderhaushalten: 15 von 16 Bundesländern hätten Probleme damit, ihren Teil der Entlastungen bei laufender Schuldenbremse zu tragen. Was der Bund mit seinem Haushalt und seiner Schuldenbremse tue, sei aber eine Frage für die Ampel-Koalition. Der 2. November sei nicht zufällig gewählt, fügt Wüst hinzu: Vor dem Termin werde noch eine Steuerschätzung neue Klarheit schaffen.

MPK warnt Scholz vor Gaspreis-Fehler: Weil deutet Lösung an

Update vom 21. Oktober, 13.05 Uhr: Weil verkündet in seinem Eingangsstatement „Fortschritte“ – auch wenn die wesentlichen Beschlüsse erst noch folgen werden. „In allen 16 Ländern haben wir erhebliche Sorgen“, betont der niedersächsische Ministerpräsident, das gelte für die Energieversorgung und -preis, aber auch für „das gesellschaftliche Klima“.

„Wir können der Bundesregierung nur abraten, bei der Gaspreisbremse sich den von den Experten vorgeschlagenen Ablauf zu eigen zu machen“, sagt Weil mit Blick auf den geplanten Start der Bremse erst tief im Jahr 2023. Dieses Vorgehen werde den Bürgern nur schwer zu vermitteln sein, warnt er. Alternativen gebe es: So könnten Energieversorger etwa mit Blick auf Mehrwertsteuersenkung und Gaspreisumlage ihre Abschläge senken. Einen entsprechenden Vorschlag habe es aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern gegeben.

Eine weitere Forderung hat Weil im Gepäck: Die Gaspreisbremse solle im Januar starten. „Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass eine Zwischenfinanzierung durch den Bundesfinanzminister in Aussicht gestellt ist“, sagt der SPD-Politiker. Unabhängig davon seien aber weitere Programme nötig: „Aus allen Teilen des Landes hören wir Hilferufe der Krankenhäuser“, betont Weil.

Offene Fragen gebe es aber auch bei Hilfen für ÖPNV, Geflüchteten, aber auch das Wohngeld. Entscheidungen erhofft sich Weil bei der nächsten MPK am 2. November mit Kanzler Olaf Scholz in Berlin. „Nach allgemeinem Verständnis soll das dann auch eine Sitzung werden, die mit konkreten Entscheidungen und Vereinbarungen endet“. „Es ist an der Zeit!“, fügt Weil hinzu. Aktuell herrsche ein Entscheidungsstau.

Update vom 21. Oktober, 13.00 Uhr: In Kürze will die MPK um ihren Vorsitzenden Stephan Weil (SPD) die Ergebnisse ihrer Gespräche vorstellen. Mit dabei waren in den vergangenen Stunden auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Alles deutet daraufhin, dass sich die beiden Politiker der Ampel-Koalition Unmut der Länder anhören mussten. Wie Weil forderte auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke vor Abschluss der Runde öffentlich schnellere Entlastungen für die Bürger in der Gas- und Energiekrise. „Wir müssen den Menschen helfen, durch diese kommenden schweren Monate zu kommen und das kann nicht erst im März passieren“, sagte er im Deutschlandfunk: „Es ist im Land bei uns - auch in Brandenburg - eine so große Verunsicherung und teilweise Angst bei den Menschen, das habe ich so noch nicht erlebt.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat unterdessen mit hausgemachten Problemen zu kämpfen: In seinem Bundesland schlägt eine „Polizei-Affäre“ hohe Wellen.

Weil persönlich deutet vergifteten Entlastungs-„Rat“ für Scholz an – „Wird sonst keiner verstehen“

Update vom 21. Oktober, 12.10 Uhr: Die Ministerpräsidenten könnten bei ihrer kanzlerlosen Runde in Hannover massiven Druck in Sachen Gasbremse auf den Weg bringen: Sie könnten geschlossen einen Start der Entlastungen schon im Januar fordern. Das hat Stephan Weil, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), angedeutet.

„Es ist zwingend notwendig aus meiner Sicht“, sagte der SPD-Politiker am Freitagmorgen vor dem zweiten Tag der MPK: „Ich glaube, das wird auch heute der einhellige Rat der 16 Bundesländer an die Bundesregierung sein.“ Das vorgeschlagene Verfahren, eine Gaspreisbremse im Dezember einzuführen, sie im Januar und Februar auszusetzen und es dann erst wieder im März zu einer Entlastung kommen zu lassen, werde niemand verstehen, kritisierte Weil. Er hat unlängst die Wahl in Niedersachsen gewonnen – und gilt mittlerweile neben Scholz als weiterer Machtpol in der SPD.

Weil sagte auch, er bedauere das Ende des Tankrabatts. Niedersachsen sei ein großes Flächenland, viele Menschen mit geringem Einkommen müssten morgens lange Strecken zur Arbeit pendeln und seien auf das Auto angewiesen. Diese Menschen müssten unterstützt werden. „Ich habe aber ehrlich gesagt nicht die Hoffnung, dass das jetzt korrigiert wird“, sagte der SPD-Politiker. Der Bundestag hat unterdessen grünes Licht für den „Doppel-Wumms“ getauften Abwehrschirm der Bundesregierung gegeben.

Update vom 20. Oktober, 15.20 Uhr: Die Ministerpräsidenten der Länder haben nun ihre zweitägigen Beratungen über den weiteren Kurs in der Energiekrise begonnen. Eine Auftaktfoto am Hannoveraner Schloss Herrenhausen zeigte die 16-köpfige Riege der Landeschefinnen und -chefs vollzählig vor Start der Gespräche.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Donnerstag vor Schloss Herrenhausen in Hannover. © Michael Matthey/dpa

Der neue MPK-Chef Stephan Weil rechnet erst bei der Folgesitzung Anfang November mit substanziellen Beschlüssen. Die schwierigen Finanzthemen reichten vom Öffentlichen Nahverkehr bis zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften. „Die sind jetzt doch deutlich entscheidungsreif, da wollen wir schnell zu Potte kommen“, sagte der SPD-Politiker. Er gehe davon aus, dass es in der Ministerpräsidentenkonferenz am 2. November zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu abschließenden Ergebnissen komme.

Beim Thema Wohnraum für Flüchtlinge müsse es Hilfen des Bundes und der Länder geben, sagte Weil. Die Länder sähen sich in dieser Frage als Sachwalter der Kommunen gegenüber dem Bund. Es sei eine schwierige Situation für alle. „Da muss es zum Beispiel darum gehen, dass beispielsweise der Bund, aber sicher auch überall die Länder, ihren Teil dazu beitragen, damit auch weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden.“ Den Kommunen solle geholfen werden, mit den schwierigen Aufgaben fertig zu werden.

MPK ohne Scholz: Wichtiger nächster Termin wohl am 2. November

Update vom 20. Oktober, 14.30 Uhr: Die nächste Beratung der Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) findet am 2. November statt. Das teilte eine Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung mit. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet. Niedersachsen ist Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Bei den Gesprächen mit dem Kanzler im November könnte die Umsetzung der angekündigten Gaspreisbremse konkreter werden, aber auch die Nachfolgelösung für ein bundesweites Nahverkehrsticket.

Heute und morgen kommen die Bundesländer bereits in Hannover zusammen - der weitere Kurs in der Energiekrise steht im Mittelpunkt der Gespräche. Scholz ist nicht dabei. Am Freitag werden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet.

Unterdessen übt ein Bündnis aus vier Ländern abseits der großen Treffen Druck auf die Bundespolitik aus: Sachsen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg fordern von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein Aus für die einrichtungsbezogene Impfpflicht.

MPK vor neuem Zoff? Wüst fordert Tempo bei Entlastungen – und Hilfe mit den Geflüchteten

Update vom 20. Oktober, 10.00 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz den Druck auf die Ampel erhöht: Er fordert mehr Tempo bei der Umsetzung der geplanten Entlastungsvorhaben. Er erwarte sich von den zweitägigen Gesprächen insbesondere mehr Klarheit, wie mit den Empfehlungen der Gaspreiskommission umgegangen werde, sagte Wüst im ZDF-„Morgenmagazin“.

Wüst forderte aber auch eine andere Verteilung von Geflüchteten. NRW sei in Deutschland das Bundesland, das die meisten Flüchtenden aus der Ukraine aufgenommen habe. „Natürlich brauchen wir mehr Solidarität der Länder“, sagte Wüst in der Sendung. „Wir brauchen aber vor allem auch den Einsatz der Bundesregierung in Europa“, sagte der NRW-Chef weiter mit Blick auf das gleichzeitig stattfindende Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Scholz hat unterdessen in einer Regierungserklärung betont, niemand müsse in der Energiekrise Angst vor finanzieller Überforderung haben. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) erwiderte, die Bundesregierung habe in Europa in der Entlasungsfrage „am meisten gestritten und am wenigsten erreicht“. Scholz wird wegen des EU-Gipfels nicht an der Ministerpräsidentenkonferenz teilnehmen.

Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover: Energiekrise und Entlastungen Hauptthema

Vorbericht: Berlin – „In den kommenden beiden Tagen stehen wichtige Themen auf der Agenda“, so das digitale Grußwort Stephan Weils (SPD) zur Ministerpräsidenten-Jahreskonferenz, die am Donnerstag (20./21. Oktober) in Hannover stattfindet. Das Ziel des Treffens definiert der Politiker klar: „Es gilt, die anstehenden, wichtigen Entscheidungen gut vorzubereiten, damit beim nächsten Treffen mit dem Bundeskanzler dann auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden können.“

Genug Gesprächsstoff dürfte es bei der Konferenz geben. Unter anderem „die Energieversorgung und der Energiepreisdeckel“ würden diskutiert werden, daher sei „es auch gut, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner nach Hannover kommen“. Habeck wird, wie Weil auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, die Minister am Freitag über den Stand der Prüfung des Vorschlags der Expertenkommission informieren.

Diese hatte ein zweistufiges Entlastungsverfahren vorgeschlagen: Als „finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse“ soll der Bund demnach die Abschlagszahlungen im Dezember 2022 übernehmen; ab März 2023 bis Ende April 2024 sollen dann bei 80 Prozent eines geschätzten Grundkontingents die Preise auf zwölf Cent pro Kilowattstunde abgesenkt werden.

MPK in Niedersachsen: Debatte über Entlastungsvorschlag der Expertenkommission geplant

Das Modell hatte im Vorfeld nicht für Jubel gesorgt – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zufolge fehle den bisherigen Konzepten der „Wumms“ und auch Weil äußerte sich am Mittwoch dem RND gegenüber kritisch zu dem Vorschlag. „Mir leuchtet der von der Expertenkommission vorgeschlagene zeitliche Ablauf nicht ein: Im Dezember wird eine Abschlagzahlung der Gaskunden übernommen, im Januar und Februar sollen die hohen Preise gelten und erst ab März dann der Gaspreisdeckel wirken“, fasste der Ministerpräsident zusammen: „Das versteht dann niemand mehr“, warnte er.

Weil fordert im Namen der Bürger „Klarheit darüber, mit welchen Erleichterungen bei den Energiepreisen sie in den nächsten Monaten rechnen können“. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte, die Ministerpräsidentenkonferenz sei „ein wichtiger Problemlöser für ganz Deutschland.“ Der dpa sagte der scheidende MPK-Vorsitzende, „nur durch Austausch, konstruktive Gespräche und gemeinsame Ziele funktioniert der Föderalismus – für all das steht die Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs.“