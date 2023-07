Dänen-Partei zugelassen, Piraten nicht: Landtag gibt Parteien für Bayern-Wahl bekannt

Von: Andreas Schmid

Der bayerische Landtag gibt Parteien für Bayern-Wahl bekannt. © Peter Kneffel/dpa

Theoretisch könnten CDU und Südschleswigscher Wählerverband bei der Bayern-Wahl 2023 antreten. Sie erhielten das Go vom Landeswahlleiter – anders als ein Trio.

München – Markus Söder ist längst im Wahlkampf angekommen. Der Ministerpräsident und seine CSU positionieren sich bereits für eine Fortsetzung der „Bayern-Koalition“ aus CSU und Freien Wählern. Am 8. Oktober findet die Landtagswahl im Freistaat statt. Neben aktueller Regierung und Opposition treten auch kleinere Parteien an. Der Landtag hat heute darüber entschieden – und auch drei Parteien abgelehnt.

Bayern-Wahl: Piraten treten dieses Jahr nicht an

Nicht an den Start geht die Piratenpartei. Sie erlebt seit Jahren einen Mitgliederschwund und stellte dieses Jahr keinen Antrag auf Zulassung. Die Kleinpartei, die vor allem in den 2010er Jahren politisch präsent war, trat bereits bei zwei Bayern-Wahlen an. 2013 holten sie 2,0 Prozent, 2018 nur 0,4 Prozent. Parteien, die nicht ununterbrochen im Bundestag oder im Landtag vertreten sind, müssen beim Landeswahlleiter einen Antrag auf Zulassung stellen.

Ebenfalls abgelehnt wurden die „Christliche Europäische Union Volks Partei“ sowie die „Ethisch Soziale Partei Deutschlands“. Wie die Landeswahlleitung im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, scheiterte die Zulassung an formalen Gründen. So sei bei der „ESPD“ kein satzungsgemäßer Name vorhanden gewesen.

SSW und CDU theoretisch zur Bayern-Wahl zugelassen

Im Landtag sind aktuell sechs Parteien etabliert: CSU, Freie Wähler, Grüne, AfD, SPD und FDP. Keinen Antrag zu stellen brauchen auch die CDU sowie der Südschleswigsche Wählerverband. Der Landtag ließ sie als Mitglied des Bundestags zur Wahl zu. Sie haben damit formal das Recht, an der Wahl an den Start zu gehen, müssten dafür nur entsprechende Wahlkreiskandidaten aufstellen. Sie werden allerdings am 8. Oktober nicht antreten. Der SSW, die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, und die CSU-Schwesterpartei CDU verzichten. Anders als die Linke, die jedoch noch nie in ihrer Geschichte in den Landtag einziehen konnte.

Neben den sechs Landtags-Parteien wollen 14 weitere politische Vereinigungen bei der Bayern-Wahl am 8. Oktober antreten. Unter den 14 Vereinigungen finden sich viele bereits bekannte Parteien wie die ÖDP, die Bayernpartei, die Franken, die Tierschutzpartei, die Satirepartei „Die Partei“ sowie die im Zuge der Corona-Pandemie gegründete Partei „Die Basis“.

Ferner sind einige „Exoten“ dabei, darunter die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD), die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung und die V-Partei³, die sich dem Namen nach für Veränderung, Vegetarier und Veganer einsetzt.

Bayern-Wahl 2023: Das ist der Zeitplan

Spätestens am 17. August is klar, welche Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen zur Wahl stehen werden. Zuvor müssen die Parteien haben ihre Wahlkreisvorschläge einreichen. Sechs Wochen vor der Landtagswahl werden dann die Briefwahlunterlagen versendet. Stichtag ist der 28. August. Die Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können bis zwei Tage vor der Wahl am 8. Oktober schriftlich oder persönlich bei ihrer Gemeinde einen Wahlschein beantragen. (as)