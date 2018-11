Ex-Bürgermeister Schmid bleibt trotz Landtagssitz noch im Stadtrat

„Niemals geht man so ganz“, sang einst Schlagerstar Trude Herr. Ein Titel, der auch auf Ex-Bürgermeister und Ex-Wirtschaftsreferent Josef Schmid (CSU) passt.

München - Inwiefern? Der will sein Stadtratsmandat behalten – trotz Landtag. Vorerst. Hintergrund ist sein Engagement im Aufsichtsrats des Gasteigs.

Am Mittwoch sollen die Nachrücker für die in den Landtag gewählten Stadträte vereidigt werden. Für Gülseren Demirel und Hep Monatzeder (Grüne) rücken Sebastian Weissenburger und Angelika Pilz-Strasser nach. Wolfgang Heubisch (FDP) wird Jörg Hoffmann ersetzen. Und für Schmid wäre Sven Wackermann (CSU) dran. Doch der muss sich gedulden. „Ich freue mich, wenn ich im Stadtrat bin. Ob das Dezember, Januar oder Februar wird, davon geht die Welt nicht unter.“

Schmid sitzt noch im Aufsichtsrat des Gasteigs

So lange will Schmid wohl gar nicht warten. Er wolle sein Stadtratsmandat so lange behalten, wie er noch im Aufsichtsrat des Gasteigs sitze. „Die Bestellung endet ja – leider nicht – sofort mit dem Ende des Bürgermeisteramtes“, sagt Schmid. Dieses Amt hatte der 49-Jährige am 5. November abgegeben. Den Chefposten im Aufsichtsrat derweil behält er so lange, bis der neue Bürgermeister in den Aufsichtsrat nachrückt.

Schmid hätte sein Stadtratsmandat bereits niederlegen können. Will er aber nicht. Schuld ist die SPD. Die hatte ihm jüngst vorgeworfen, Fehler gemacht zu haben. Konkret soll er die Urheberrechte der einstigen Architekten bei den Sanierungsplänen nicht berücksichtigt haben. Der Vorwurf ist ausgeräumt. „Die SPD hatte mir vor lauter Unwissenheit Vorwürfe gemacht.“ Daher habe er das Stadtratsmandat behalten. „Sollte so etwas noch mal passieren, dann kann ich mich noch wehren.“

