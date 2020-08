Grenzpolizei-Debakel für Söder - CSU-Prestige-Projekt verstößt teils gegen Verfassung

Brennpunkt Grenze: Seit 2018 unterstützen bayerische Polizeibeamte die Bundespolizei. Darin sehen die Grünen einen Verstoß gegen die Verfassung - und bekommen teilweise Recht.

Update vom 28. August, 10.45 Uhr: Die vor zwei Jahren wiedereingeführte bayerische Grenzpolizei verstößt mit ihrer Arbeit teilweise gegen die Verfassung. Das hat der bayerische Verfassungsgerichtshof am Freitag bei der Urteilsverkündung in München mitgeteilt. Speziell die Befugnisse des Artikels 29 im Polizeiaufgabengesetz verstoßen demnach in Teilen gegen das Rechtsstaatsprinzip. Die generelle Wiedereinführung der Grenzpolizei beanstandeten die Richter aber nicht.

Vorbericht: München - Rund zwei Jahre nach Wiedereinführung der bayerischen Grenzpolizei durch Ministerpräsident Markus Söder urteilt der Verfassungsgerichtshof in München heute über eine diffizile Frage: Hat damals die alleine von der CSU getragene Staatsregierung mit ihrer Entscheidung das Rechtsstaatsprinzip verletzt - und gegen die Verfassung verstoßen? Bereits seit Einführung der bayerischen Grenzpolizei kritisieren die Grünen im Landtag die CSU, denn alleine der Bund wäre in Deutschland für den Grenzschutz zuständig. Jetzt klagen die Grünen.

Im Zuge der Diskussionen über die Zuwanderung von Flüchtlingen über die Balkanroute hatte Bayern am 1. August 2018 als einziges Bundesland die deutschen Grenzpolizisten mit bayerischen Polizeibeamten unterstützt. Dies geschah über einen umstrittenen Sonderweg.

Denn die bayerische Grenzpolizei war eigentlich bereits 1998 aufgelöst worden, da Grenzkontrollen zur damaligen DDR, sowie zu Österreich und Tschechien nach und nach weggefallen waren. Söder baute dann 20 Jahre später die Einheit als Teil der Landespolizei wieder auf - derzeit ist sie rund 500 Mann stark. Bis 2023 wollte das Innenministerium um weitere 500 Beamte aufstocken, denn eine Rechtsverordnung regelt bisher die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei.

Die Grünen klagen gegen Söder: Grenzschutz ist allein Aufgabe der Bundespolizei

Sollte das Verfassungsgericht der Klage der Grünen heute stattgeben, droht Söder eine herbe Niederlage - ist die bayerische Grenzpolizei doch eines der Prestigeprojekte der CSU. Söder selbst rief schließlich kurz nach seiner Wahl die 1998 aufgelöste Grenzpolizei zurück ins Leben. Doch nach Auffassung der Grünen überschritt Söder bereits zu diesem Zeitpunkt seine Kompetenzen. Dem Weiterausbau einer bayern-eigener Grenzpolizei will die Partei nicht länger weiterzusehen und klagt deshalb. So wünscht sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Katharina Schulze auf Twitter ein „Europa ohne Schlagbaum“:

In der gerichtlichen Klärung sehen die Grünen eine „verfassungsrechtliche Herzensangelegenheit“, wie es der Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol nennt. Laut Verfassung sei der Bund für die Sicherung der deutschen Grenzen zuständig und nicht die Länder selbst - Bayerns eigene Grenzpolizei verstoße daher gegen das Rechtsstaatsprinzip. Es ist eine „Gretchenfrage“ im Dauerstreit zwischen Grünen und CSU auf Landes- sowie Bundesebene, über das das höchste Gericht Bayerns heute entscheiden muss.

Die CSU-Landtagsfraktion und die bayerische Landesregierung zweifeln die Vorwürfe der Grünen vehement an: Sie seien unbegründet - sei doch die Grenzpolizei kein Verstoß gegen die Kompetenz der Bundespolizei, die nach wie vor federführend agiere. Die CSU gibt an, seit der Kooperation seien mehr als 25.000 Straftaten im Grenzbereich - beispielsweise infolge von Schleierfahndungen - geahndet werden konnten.

Laut dpa machte der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes in München, Peter Küspert, bisher keine Angaben zum Sachverhalt. Sollte er dem Vorwurf der Grünen aber zustimmen, hätte dies wohl gravierende Folgen für die CSU und Parteichef Söder.