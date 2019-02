Stühlerücken bei den Grünen: Erneute Suche nach Vorsitzendem

Die Partei der Grünen sucht erneut einen neuen Vorsitzenden – Stadtrat und Fraktionsvize Dominik Krause will nun kandidieren.

München - Die Grünen suchen erneut nach einem neuen Vorsitzenden. Sylvio Bohr wird nach knapp eineinhalb Jahren Amtszeit nicht mehr antreten. Nun will Fraktions-Vize Dominik Krause für den Posten kandidieren. Zudem gibt es beim Stadtparteitag am 23. März wohl eine Gegenkandidatin für die Co-Vorsitzende Gudrun Lux.

Die Grünen surfen auf einer Erfolgswelle. Bei der Landtagswahl holten sie in München 31,1 Prozent, die CSU 24,8, die SPD 12,8. Grün ist stärkste Kraft in der Landeshauptstadt. Die Partei wird alles tun, um diesen Trend auf die Kommunalwahl im Frühjahr 2020 zu übertragen. Da mag es zur Unzeit kommen, dass sich die Grünen mal wieder einen neuen Vorsitzenden suchen müssen. Der bisherige, Sylvio Bohr, wird beim Stadtparteitag am 23. März nicht mehr antreten, nach rund eineinhalb Jahren. „Ich habe jetzt eine Vollzeitstelle“, sagt Bohr auf Anfrage unserer Zeitung. „Da ist ein zeitintensives Ehrenamt parallel nicht möglich.“

Grünen suchen erneut nach Vorsitzendem

Tatsächlich war dieses Argument in der Vergangenheit von scheidenden Vorsitzenden oft ins Feld geführt worden. Der jetzige Stadtrat Sebastian Weisenburger etwa trat genau aus diesem Grund im Sommer 2014 zurück. Damals begann ein munteres Bäumchen wechsle dich-Spiel, denn auch die langjährige Vorsitzende Katharina Schulze gab ein Jahr später ihren Posten ab. Nachfolgerin Heidi Schiller packte im Sommer 2016 ihre Koffer, da sie berufsbedingt für einen längeren Aufenthalt in den Senegal musste. Und im Sommer 2017 trat Beppo Brem aus persönlichen Gründen zurück. Am Montag hat Stadtrats-Fraktionsvize Dominik Krause seine Kandidatur bekannt gegeben. Zudem hat die Sprecherin der Grünen im Ortsverband Nord, Lyn Faltin, offenbar Interesse, denkbar wäre, dass sie als Gegenkandidatin zu Grünen-Chefin Gudrun Lux in den Ring steigt.

+ Gudrun Lux tritt für eine zweite Amtszeit als Vorsitzende an. © fkn

Die Grünen haben traditionell zwei gleichberechtigte Vorsitzende, meist eine Frau und einen Mann. Bei dem Platz von Bohr handelt es sich aber um einen offenen Posten, denkbar wäre mithin auch, dass Faltin nicht gegen Lux, sondern gegen Krause antritt. In beiden Fällen, so heißt es aus Parteikreisen, hätte sie jedoch nicht die besten Gewinnaussichten.

Grünen haben traditionell zwei gleichberechtigte Vorsitzende

Lux führt die Grünen seit 2016 und hat als Vorsitzende freilich auch das historisch gute Wahlergebnis der Partei in München mitzuverantworten. „Ich gehe schon davon aus, dass sich die Münchner Grünen intensiv mit der Frage beschäftigen, ob es so kurz vor der Kommunalwahl nötig ist, alle Pferde auszutauschen“, sagt ein Insider. Lux wird erneut kandidieren. „Wir haben im Herbst super Wahlergebnisse geholt, mit top Ergebnissen in ganz München. Daraus erwächst auch eine Verantwortung, und der will ich mich gerne stellen“, sagt sie. Und Krause an ihrer Seite, so sagen Insider, wären die Grünen gut aufgestellt.

Lux, 38, gilt eher als dem Realo-Flügel zugehörig. Krause, 27, Physik-Student, ist seit über vier Jahren im Stadtrat und eher der Vertreter einer linken Politik. Zudem wäre er auch ein Kandidat für die Grüne Jugend. „Das würde funktionieren“, sagt ein Parteimitglied.

Dass jemand aus dem Fraktions- im Parteivorstand sitzt, gilt bei den Grünen eher als ungewöhnlich und wird daher auch nicht allenthalben goutiert. Ausgeschlossen ist es aber nicht. Die Satzung schreibt vor, dass lediglich Wahlbeamte, Regierungsmitglieder und Fraktionsvorsitzende von der Wahl ausgeschlossen sind.