Grünen-Vorsitzende Lang: Kritik an Energiepolitik von Söder

Grünen-Chefin Ricarda Lang © IMAGO / Metodi Popow

Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hält die Energiepolitik von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für ein «Standortrisiko für Bayern».

München - Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat die Energiepolitik von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als «Standortrisiko für Bayern» bezeichnet. «Die Klimakrise ist eine Bedrohung für unsere Freiheit und Sicherheit. Klimaschutz ist nichts anderes als Menschheitsschutz», sagte Lang den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitag). Sie finde es unverantwortlich, wie der in Nürnberg geborene Söder in diesem Zusammenhang agiere.

«Statt Verantwortung zu übernehmen, streut Markus Söder den Menschen Sand in die Augen und nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Motto: Erst ich und dann das Land.» Den Ausbau der Erneuerbaren zum Beispiel verschleppe er und wolle lieber weiter die Gasabhängigkeit zementieren. «Hat er denn nichts aus der Abhängigkeit von russischem Gas, auch in Bayern, gelernt? Diese Haltung löst kein Problem, sondern wird zum Standortrisiko für Bayern.»

Dabei seien Auswirkungen der Klimakrise auch in seinem Bundesland zu sehen: «Auf den bayerischen Skipisten gab es letzte Saison wieder einmal zu wenig Schnee, eine Bedrohung für die heimische Wirtschaft», sagte die in Filderstadt geborene Lang. (dpa)