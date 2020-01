Mit Mut zum Machtwechsel: Wie die Grünen das Münchner Rathaus erobern wollen

Da sollte jemand ganz ganz still sein und in Demut auf das komplette Versagen von Rot-Grün in Sachen Nahverkehr und Verkehrskonzepte der Zukunft versinken. Die Grünen waren mit im Boot als Ude die U-Bahn gegen die Wand fahren lies. Das einzige Verkehrskonzept ( wenn man es denn so nennen will) waren Rote Ampelwellen um den Verkehr über Kilometer in einen sinnlosen Stop&Go Stau zu zwingen. Ein ganzheitliches Verkehrskonzept gab es zu keiner Zeit... und bei der MVG habenwirdenschaden. Nicht wegen SPD-CSU sondern wegen SPD-Grüne. Auch im Sozialen Wohnungsbau gabs nur eine Richtung... rückwärts bis im Prinzip nicht mehr vorhanden. Auch dahabenwirdenschaden...