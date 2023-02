Trotz Kritik: Bayern will Lehrkräfte mit Umzugspauschale locken

Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) © IMAGO / Sven Simon

Trotz teilweise heftiger Kritik aus anderen Bundesländern führt Bayern seine Werbeversuche um Lehrkräfte aus ganz Deutschland fort.

München - Der Freistaat wolle eine Umzugskostenpauschale für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern zahlen, die sich für den Schuldienst in Bayern entschieden, sagte der in Kelheim geborene Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag in München.

Er warb auch damit, dass die Besoldung in Bayern häufig besser sei als anderswo. So verdiene eine Lehrkraft in der Besoldungsgruppe A 13, in die künftig neben Gymnasiallehrern auch Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen eingruppiert werden sollen, in der Anfangsstufe etwa 9400 Euro pro Jahr mehr als etwa in Sachsen.

Mit einer Art «Buschzulage» soll zudem dem Lehrermangel in weniger attraktiven Regionen des Freistaats begegnet werden. Es werde eine Regionalprämie von einmalig 3000 Euro ausgezahlt, wenn sich Lehrkräfte für den Dienst in solchen Gegenden entschieden.

Vom kommenden Wintersemester an gebe es zudem keinerlei Zugangsbeschränkungen mehr für Lehramts-Studierende in Bayern. Es gebe keinen Mangel an Studienplätzen im Freistaat, vielmehr stünden an den Unis mehr Plätze zur Verfügung, als es derzeit Bewerber gebe. (dpa)