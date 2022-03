Debatte um Wiesn-Absage: Oktoberfest sollte zum Fest der Solidarität werden

Von: Mike Schier

Teilen

Mike Schier kommentiert die Debatte um Wiesn-Absage. Das Oktoberfest und das Frühlingsfest in München stehen derzeit auf der Kippe. © Matthias Balk/dpa

Nach zwei Jahren Pause soll 2022 das Oktoberfest wieder stattfinden. Münchens OB Reiter äußerte Bedenken wegen des Ukraine-Krieges. Die Wiesn-Debatte kommentiert Mike Schier.

Der Reflex ist mehr als verständlich: In Europa herrscht wieder Krieg, die Bilder aus der Ukraine sind erschütternd – darf man da hierzulande unbeschwert Spaß am Nockherberg oder im Fußballstadion haben? Kann man einfach in den Osterurlaub fliegen? Und sollte man nicht aus Pietätsgründen gleich das Oktoberfest absagen?

Oktoberfest auf der Kippe: Ukraine-Krieg gefährdet Wiesn

Wie unbeschwert das eigene Leben in Krisenzeiten weitergeht, muss letztlich jeder für sich regeln. Der Staat hat den Bürgern diese Entscheidung nun zwei schwierige Corona-Jahre lang bereits abgenommen. Eine historische, weil pandemische Sondersituation. Doch weltweite Krisen und Kriege (sogar in Europa) gab es leider auch zwischen 1949 und 2020 – trotzdem fand die Wiesn Jahr für Jahr statt. Wem nicht nach Feiern zumute war, der hielt sich fern. Anderen bot das Getümmel dagegen ein paar unbeschwerte Stunden zum Abschalten.



Wiesn 2022: Veranstaltungen sollten Solidaritätsevents werden

Keiner kann heute sagen, wie sich die Situation im Herbst darstellt. In der Ukraine aber wird niemandem geholfen sein, wenn wir in Bayern auf gesellschaftliches Leben verzichten. Im Gegenteil: Veranstaltungen sollte man zum Solidaritätsevent umfunktionieren. Mit Spendensammlungen für Flüchtlinge und Hilfslieferungen, vielleicht einem Solidaritäts-Euro auf jede Mass? Gerade als Partnerstadt von Kiew könnte München mit einem Fest für Frieden und Freiheit weltweit ein Zeichen setzen.