Live-Ticker: „Bin noch nicht zurückgetreten“ - Seehofer zieht in München Bilanz

München - Horst Seehofer stellt sich am Freitag in München Journalistenfragen - erwartet wird kurz vor Seehofers geplantem Abtritt als CSU-Chef auch eine Art Bilanz.

Zum Auftakt der Pressekonferenz bremste Seehofer den Vorsitzenden des Münchner Presseclubs, Peter Schmalz, allerdings ein: „Ihre Prophezeiung, dies sei mein letzter Auftritt... ich sage mal, ich bin noch nicht zurückgetreten“, scherzte Seehofer mit Blick auf Schmalz‘ Anmoderation. Der Rückzug vom Amt als CSU-Chef sei „für den 19. Januar vorgesehen - und man sollte immer den Termin abwarten“.

Was Seehofer darüber hinaus zu sagen hat, lesen Sie im News-Ticker:

+++ Als einen der schwersten Momente seiner politischen Karriere nennt Seehofer die Wirtschafts- und Finanzkrise zu Beginn seiner Amtszeit als Ministerpräsident. Erinnere sich, wie Bayerns damaliger Finanzminister Fahrenschon in sein Büro gekommen sei und von der drohenden Pleite der Bayerischen Landesbank berichtet habe.

+++ „Wie wir das machen, werden wir vor dem 19. Januar nicht mitteilen“, sagt Seehofer mit Blick auf die geplante Amtsübergabe an Markus Söder. Er sei allerdings auch „erleichtert“, die Lasten des Amtes als Parteichef abzugeben. „Es gibt kein Leben ohne Wunden und Narben - wir nehmen das zwar bei einigen Menschen an, aber nur, weil wir es nicht wissen.“ Jammern und beschweren dürfe man sich deshalb aber nicht. Man wisse, worauf man sich mit einem politischen Spitzenamt einlasse.

+++ Ob er aufgrund des nahenden Abschiedes vom CSU-Vorsitz wehmütig sei, wird Seehofer gefragt. „Da durchlaufen sie verschiedene Stimmungszyklen, ist doch klar“, scherzt der langjährige Parteichef. Natürlich wachse einem in mehr als zehn Jahren die Aufgabe ans Herz. Allerdings sei ihm auch bewusst, dass er in seiner politischen Karriere viel Glück gehabt habe - insofern spiele auch Dankbarkeit eine große Rolle.

+++ Den Abzug der US-Truppen aus Syrien heißt Seehofer nicht gut. Schon zur Amtszeit von Trumps Vorgänger Obama habe er vor einer solchen Entscheidung gewarnt, sagt der Bundesinnenminister. „Es ist einfach so, ein Vakuum wird gefüllt“, betont Seehofer mit Blick auf die Kräfteverhältnisse im bürgerkriegsgebeutelten Syrien.

+++ Den Ausbau der Kräfte beim Bundesverfassungsschutz begrüßt Maaßen. Polizeipräsenz sei wichtig - insofern passe auch dieser Schritt des neuen Verfassungsschutz-Chefs Haldenwang in seine politische Philosophie. Rechtsradikalismus sei eine „wirkliche Herausforderung“ im Land.

+++ Als nächstes steht die Causa Maaßen und die Neusortierung im Bundesamt für Verfassungsschutz auf dem Plan. Er wolle, dass der Verfassungsschutz. Er wolle, „dass wir neutral sind, und auf keiner Seite blind. Das heißt: Wir schützen vor Linksradikalen wie vor Rechtsradikalen“, betont Seehofer. Mit Blick auf Maaßen erklärt Seehofer: „Ich könnte auch sagen, ein Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gibt keine Interviews.“ So wolle er das Amt aber nicht führen. Ein Spitzenbeamter müsse in der Lage sein, auch die Außenwirkung seiner Äußerungen zu überblicken.

+++ Der Bundesinnenminister weist auch auf die Bedeutung der inneren Sicherheit für Deutschland hin. „Es gibt immer wieder schreckliche Ereignisse wie in Straßburg, die verdeutlichen, wie wichtig diese Sache ist. Wir haben die niedrigste Kriminalitätsrate seit 30 Jahren. Aber wir haben im Bereich Terrorgefahr die höchste Gefährungsstufe.“

+++ Seehofer bedauert den

Rücktritt von US-Verteidigungsminister Matthis

. Dieser sei ein wahrer „Pro-Europäer“: „Es ist schon ein Einschnitt, wenn ein solcher ausgewiesener Freund zurücktritt, weil er in diesen Fragen offensichtlich nicht mit seinem Präsidenten übereinstimmt.“

Pressekonferenz in München: Seehofer lobt Angela Merkel

+++ Seehofer lobt zum Eingang der Fragerunde ausgerechnet Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mit der er lange Zeit offenkundig ein schwieriges Verhältnis hatte. Mit Blick auf Unsicherheitsfaktoren in der internationalen Politik, etwa das Wirken von US-Präsident Donald Trump, erklärt Seehofer: „Deshalb bin ich auch in diesem Punkt froh, dass wir Angela Merkel. Denn sie hat diese Reputation und diese Stärke, um all diese Dinge zusammenzuhalten.“

