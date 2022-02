Münchner Sicherheitskonferenz erwartet hochkarätige Gäste - der vielleicht Wichtigste aber fehlt

Von: Sven Hauberg

Teilen

Polizeibeamte bewachen die Münchner Sicherheitskonferenz 2019: In diesem Jahr findet die 58. Ausgabe der „Siko“ statt. © Stefan Zeitz/Imago Images

Am Freitag beginnt die 58. Münchner Sicherheitskonferenz. Erwartet werden mehr als 30 Staats- und Regierungschefs. Einer der derzeit umstrittensten Politiker fehlt.

München - Eine Münchner Sicherheitskonferenz unter derart dramatischen weltpolitischen Vorzeichen - das gab es lange nicht mehr. In der bayerischen Landeshauptstadt werden von Freitag (18. Februar) bis Sonntag etwa 600 Gäste erwartet, darunter hochrangige Politiker wie US-Außenminister Antony Blinken und US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Insgesamt haben mehr als 100 Minister sowie mehr als 30 Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme angekündigt. Dabei dürfte ein Thema ganz oben auf der Tagesordnung stehen: die Krise in der Ukraine* und ein möglicher russischer Einmarsch in dem Land.

Während auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird und sich für Samstag zum Gespräch über die „Ukraine und die Europäische Sicherheitsarchitektur“ ankündigte, schlug der Kreml - anders als in der Vergangenheit - alle Einladungen an hochrangige Politiker zur Sicherheitskonferenz aus. Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hatte nach eigenen Angaben den russischen Außenminister Sergej Lawrow, den früheren Präsidenten Dimitri Medwedjew sowie Kreml-Chef Wladimir Putin* eingeladen - allerdings vergeblich.

Münchner Sicherheitskonferenz: Scholz, Baerbock und Lambrecht nehmen teil

Für die deutsche Bundesregierung, die sich zuletzt stark in der internationalen Krisendiplomatie rund um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine engagiert hatte, werden Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nach München* reisen. Baerbock wird als Vorsitzende der Außenminister der G7-Staaten am Samstag am Rande der Konferenz mit ihren Kollegen zu Beratungen über die Ukraine-Krise zusammenkommen. Geplant sind außerdem Gespräche zwischen Deutschland, Frankreich und der Ukraine, also drei der vier Partner des Normandie-Formats*, in dem mit Russland versucht wird, einen Weg aus dem Konflikt zu finden.

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie UN-Generalsekretär António Guterres werden die Sicherheitskonferenz besuchen. Guterres werde am Freitag eine Rede zum Thema der internationalen Zusammenarbeit in Zeiten zunehmender Krisen halten, teilte ein UN-Sprecher am Mittwoch mit. Er werde auch eine Reihe von Einzelgesprächen führen; ob es ein Zusammentreffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz geben wird, war zunächst nicht bekannt. Neben der Ukraine-Krise und der Zukunft der Nato soll in München auch intensiv über die Herausforderungen durch den Klimawandel gesprochen werden. So wird Außenministerin Baerbock bei einem Panel zur „Internationalen Klima-Diplomatie“ gemeinsam mit dem Sondergesandten der US-Regierung für Klimafragen, John Kerry, diskutieren.

Auch Kamala Harris, die Vizepräsidentin der USA, wird in München erwartet. © Andrew Harnik/picture alliance/dpa/AP Pool

Münchner Sicherheitskonferenz: 1000 Flaschen Wein für die Gäste

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet seit 1963 statt und ist eine private Veranstaltung. Nachdem die Konferenz im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur virtuell abgehalten werden konnte, treffen sich die Teilnehmer aus aller Welt in diesem Jahr wieder im Hotel Bayerischer Hof* im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt. Alle Gäste müssen geimpft sein und sich täglich PCR-testen. Sollte es dennoch zu einer Infektion kommen, hält man Quarantäne-Zimmer bereit, erklärte CEO Benedikt Franke der Bild.

Viele Gespräche werden vermutlich auch in diesem Jahr in vertrautem Rahmen in Hinterzimmern des weitläufigen Nobelhotels stattfinden. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, hält der Bayerische Hof für die Gäste der Sicherheitskonferenz 500 Flaschen Wein (vorwiegend Riesling), 1000 Flaschen Bier ­und 12.500 Softdrinks bereit.

Münchner Sicherheitskonferenz: 3800 Polizisten im Einsatz

Um die 58. Sicherheitskonferenz zu schützen, sind rund 3500 Polizisten aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Berlin, Hessen und Sachsen-Anhalt im Einsatz, außerdem weitere 300 Einsatzkräfte der Bundespolizei. In der Münchner Innenstadt kommt es zu weiträumigen Absperrungen, zudem wurde eine Flugverbotszone für Drohnen eingerichtet. Die Umgebung des Hotels ist von Freitagfrüh bis Sonntagnachmittag ein Hochsicherheitsbereich.

Neben Politikern werden in München am Wochenende auch zahlreiche Demonstranten erwartet. Für Samstagnachmittag kündigte das Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz eine Großdemonstration in der Münchner Altstadt an; zudem wurden rund zwölf weitere Demonstrationen angemeldet. (sh/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA