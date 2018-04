Stoiber besucht Söder - Das Video zum Treffen muss man sich ansehen

Welch ein Wunder, dass Edmund Stoiber sich ausgerechnet jetzt mit seinem Ziehsohn und Amtsnachfolger Markus Söder trifft!

Vielleicht erklärt Stoiber dem Söder jetzt, welcher Teufel ihn seinerzeit geritten hatte, dass er -trotz mehrfacher Warnungen seiner Ministerialbeamten- die hochdefizitäre Hypo Group Alpe Adria (HGAA) "auf Teufel komm raus" kaufen wollte (und es getan hat). Mit der Folge, dass die BayernLB de facto Pleite war (ca. 8 Mrd. € Miese).

Und was hatte Markus Söder getan, als er bayer. Finanzminister wurde? Na? Richtig: er hat die landeseigene "Gemeinnützige Bayerische Wohnungsbaugesellschaft" (GBW) an den Meistbietenden (Patrizia Immobilien AG) verscherbelt (ca. 33.000 Mietwohnungen mit überwiegend niedrigen Mieten; Erlös: ca. 2,4 Mrd. €), um die BayernLB zu retten. Und was hat die Patrizia Immobilien AG sofort gemacht? Na? Richtig: sie hat die Mieten drastisch erhöht und Luxussanierungen durchgeführt. Mit der Folge, dass sich viele Mieter die hohen Mieten nicht mehr leisten konnten und ausziehen mussten (viel Spaß, in München eine günstige Mietwohnung zu finden). Und was hat Markus Söder 2017 im bayer. Landtag getan? Na? Richtig: er hat in einer Regierungserklärung sich selber dafür gelobt, dass er die BayernLB vor der Insolvenz gerettet hat. Allerdings hat er mit keiner einzigen Silbe erwähnt, wer die Zeche unterm Strich bezahlt hat: 1.) der bayer. Steuerzahler und 2.) die ehemaligen Mieter der GBW-Wohnungen. Von Peter Frey (ZDF-Chefredakteur) darauf angesprochen, sagte Söder unlängst: "Die Wohnungen sind ja immer noch da." Dreister und plumper gehts kaum.

Ich hoffe inständig, dass die Landtagsopposition bald einen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung dieses Themenkomplexes einsetzt, in dem sich sowohl Stoiber als auch Söder erklären müssen.