Söders große Behördenreform: 3000 Beamte sollen München verlassen

Akten packen, umziehen: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will insgesamt 3000 Beamten-Stellen aus München und Oberbayern abziehen und in schrumpfenden Landesteilen ansiedeln. Weil die Metropolregion boomt und unter ihrem Wachstum leidet, will der Staat ein bisschen was von diesem Druck lindern. Einmal gab es dieses Konzept schon, ein Umzugspaket in vielen kleinen Einzelteilen, von dem bisher rund zwei Drittel angepackt wurden. Jetzt spricht Söder von der „zweiten Stufe“, zu vollenden bis zum Jahr 2030. Diesmal sollen größere Einheiten in Bewegung geraten.

Söders große Behördenreform in Bayern: Von München nach Unterfranken

Bei der Fraktionsklausur im oberbayerischen Kloster Seeon stellte Söder am Mittwochmittag die Details vor. Aus Herrsching im Landkreis Starnberg wird die Finanz-Ausbildung komplett abgezogen und nach Kronach verlegt, 400 Plätze und 70 Ausbilder. Aus München wandert eine 300-Personen-Einheit des Finanzamts ins unterfränkische Schweinfurt ab. Nach Bad Kissingen muss das Schulungszentrum des Landesamts für Gesundheit abwandern, 100 Stellen, die bisher im sündteuren München-Lehel sitzen. Hof bekommt ein neues Polizeibeschaffungsamt (300), Zwiesl berechnet künftig Bayerns Grundsteuer, für Augsburg wird ein Teil des eben erst aufgebauten Bauministeriums filettiert. Spektakulär sind auch die Umbaupläne für die Regierung von Oberbayern: Von den 1600 Mitarbeitern in München ziehen 500 in den Raum Ingolstadt und 500 in den Raum Rosenheim um.

Behördenreform in Bayern: Projekt lief unter strikter Geheimhaltung

Der Regierungschef hatte das Projekt unter strikter Geheimhaltung vorbereitet, nur mit dem Finanz- und dem Innenminister besprochen. Er wollte Indiskretionen vermeiden, und wahrscheinlich auch lange Bettelbriefe von Fraktionskollegen, die für ihren strukturschwachen Stimmkreis hier und da auch noch drei Beamtenstellen raushandeln wollten. Die Spitze der Staatskanzlei hielt auch in internsten Runden der Beamten dicht, berichtet ein Beteiligter.

Für München dürfte der Abzug achselzuckend verkraftbar sein. Dort werden freie Büroflächen sofort wieder vom Markt aufgesaugt, Leerstand in der Innenstadt ist praktisch ausgeschlossen. Söders Pläne mit der Stadt gehen insgesamt weiter. Er plant, einen achten Regierungsbezirk einzuführen – das Stadtgebiet wäre dann formal nicht mehr Teil Oberbayerns. Offizieller Grund: Die Regierung von München als Mittelbehörde solle besser mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Das klingt sehr theoretisch und gibt Anlass zum Stirnrunzeln. Die politischen Diskussionen darüber dürften aber noch sehr munter werden. Das würde nämlich auch bedeuten, dass München mit eigenen Listen zur Landtagswahl antritt. Jede Partei müsste dann einen Münchner Spitzenkandidaten zur Landtagswahl aufstellen. Das strukturell eher konservativ wählende Oberbayern und die derzeit grün-rot dominierte Millionenstadt wären dann wahlrechtlich getrennt. Erstmal soll sich eine Kommission mit der Söder-Idee befassen, er hofft bis 2023 auf eine Umsetzung.

Teil des Söder-Pakets für die staunende Fraktion: Die Zahl der neuen Studienplätze im Rahmen der Hightech-Offensive wird von 10 000 auf 13 244 aufgestockt, verteilt auf ganz Bayern (2000 davon in München). Zwei Drittel sollen für Informatik reserviert sein. Die Landtagsfraktion nahm die Pläne überrascht, aber zufrieden hin. Mit den Freien Wählern als Koalitionspartner hatte Söder die Ideen kurz zuvor abgestimmt.

