Unfall bei Söder-Auftritt in München: Riesiger Ast fällt in Zuhörermenge - elf Verletzte

Die Unglücksstelle im Augustinerkeller am Mittwochabend

„Der Ast ist einfach weggeknickt“

von Klaus Vick

Florian Naumann

Ein unglückliches Ende hat am Mittwochabend ein Wahlkampfauftritt Markus Söders in München genommen: Ein Ast stürzte in die Zuhörermenge, elf Menschen wurden verletzt.