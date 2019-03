Münchens OB Reiter von Malys Entscheidung überrascht

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Entscheidung seines Nürnberger Amtskollegen Ulrich Maly, bei den Kommunalwahlen 2020 nicht mehr anzutreten, überrascht.

„Es ist eine starke, mutige Entscheidung, die ich bedauere“, sagte der SPD-Politiker und Parteifreund Malys der Deutschen Presse-Agentur. „Wir Sozialdemokraten schätzen ihn sehr.“ Durch seine Tätigkeit als Präsident des Deutschen Städtetags habe er über Bayern hinaus viel Wertschätzung erfahren.

Reiter kann sich nicht vorstellen, dass sich Maly in der nächsten Zeit auf Landesebene in der SPD engagiert - „das wäre eine Überraschung“. Mit Natascha Kohnen habe die Partei erst im Januar eine neue Landesvorsitzende gewählt. Reiter mutmaßte, dass Maly „den Umstand nutzt, sich der persönlichen Lebensführung zu nähern“. „Er wird sich ein wenig zurücknehmen.“ Der amtierende Nürnberger Oberbürgermeister hatte am Montag eine weitere politische Karriere auf Bundes- oder Landesebene ausgeschlossen.

