Außenminister Gabriel warnt auf Siko: Die Welt steht am Abgrund 

Außenminister Sigmar Gabriel warnt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2018: Unsere Welt steht am Abgrund. Alle Informationen im News-Ticker zur Siko.

Vom 16. bis 18. Februar findet 54. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eröffnet die Konferenz am Freitag um 14 Uhr im Hotel Bayerischer Hof.

Mehr als 500 Spitzenpolitiker, führende Militärs und Verteidigungsexperten aus aller Welt diskutieren dort zentrale Fragen der Sicherheitspolitik. Allein rund 20 Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme angekündigt.

Kritikern gilt die Veranstaltung als Treffen der Rüstungslobby und "Kriegskonferenz". Geplant ist eine Gegendemo, mehrere tausend Polizisten sind im Einsatz.

Die englische Premierministerin Theresa May will die Sicherheitskonferenz nutzen, um ihre Pläne für das künftige Verhältnis zur EU vorzulegen.

9.28 Uhr: Die Welt steht nach Einschätzung von Außenminister Sigmar Gabriel zu Beginn des Jahres 2018 an einem gefährlichen Abgrund. „Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind derzeit anscheinend die knappsten Güter in der internationalen Politik“, sagte der SPD-Politiker am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Syrien-Konflikt bewege sich nach sechs blutigen Jahren als Bürger- und Stellvertreterkonflikt in eine Richtung, „die akute Kriegsgefahr selbst für unsere engen Partner“ bedeute. Zudem könne der olympische Frieden die „brandgefährliche Eskalation rund um das nordkoreanische Atomrüsten“ vorerst nur bremsen. Hinzu kämmen der zunehmende globale Führungsanspruch Chinas, die Machtsprüche Russlands sowie das Wiederaufkommen von Nationalismus und Protektionismus.

Höhepunkte am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz 2018

8.15 Uhr: Tag zwei auf der Münchner Sicherheitskonferenz: Heute steht unter anderem das deutsch-türkische Verhältnis und die Europapolitik im Zentrum. Ein Überblick über die wichtigsten Reden und Themen des Tages:

Gabriel hält Rede - sein letzter großer Auftritt als Außenminister? Am Vormittag gibt es keine Podiumsdiskussion, sondern eine Fülle von kurzen Reden von Regierungschefs und Ministern. Den Anfang macht Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Es könnte sein letzter Auftritt als Chefdiplomat auf großer internationaler Bühne sein, denn die SPD will ihn in einer neuen Regierung ablösen. Die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft, für den sich Gabriel eingesetzt hatte, könnte der Diskussion jedoch neuen Schub geben.

Theresa May stellt ihren Außenpolitik-Plan nach dem Brexit vor! Nach dem SPD-Politiker spricht die britische Premierministerin Theresa May. Sie will in ihrer Münchner Rede vor allem ihre Pläne für das künftige Verhältnis zur Europäischen Union nach dem Brexit darlegen, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in Wirtschafts- und Handelsfragen. Die europäische Perspektive komplettieren dann EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki, der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und Frankreichs Premierminister Edouard Philippe. Ebenfalls am Vormittag will darüber hinaus der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sprechen.

Auftritt von Spitzenpolitikern der USA und Russlands! Mit Spannung erwartet werden die Auftritte zweier Spitzenpolitiker aus den USA und Russland: Vom sicherheitspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump, Herbert Raymond McMaster, erhofft sich die Konferenz Antworten auf vielerlei Fragen, welche Ziele Trump außenpolitisch verfolgt. Für die russische Seite will Außenminister Sergej Lawrow, ein Stammgast in München, sprechen.

John McCain wird ausgezeichnet! Der republikanische Senator John McCain, bisher Stammgast in München, wird am Samstagabend in Abwesenheit mit dem Ewald-von-Kleist-Preis der Sicherheitskonferenz geehrt. Er hatte seine Teilnahme wegen seiner schweren Krankheit absagen müssen. Die Laudatio soll der demokratische Ex-Vizepräsident Joe Biden halten.

Außerdem geht es um den Kampf gegen den Terror. Zu dem Thema sprechen unter anderem Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi, der nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, und Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Die nukleare Sicherheit und Abrüstung sowie die Lage auf dem afrikanischen Kontinent sind weitere Themen.

Proteste in der Innenstadt: Konferenzgegner wollen wie jedes Jahr gegen das Treffen demonstrieren. In der Innenstadt sind am Mittag diverse Kundgebungen geplant. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Das waren die Meldungen am Freitag

20.31 Uhr: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Nato und die EU aufgerufen, seinem Land ungeachtet des russischen Widerstands eine Beitrittsperspektive zu bieten. Die Ukraine sei bereits heute „ein Schutzschild und ein Schwert“ für Europa, sagte er am Freitagabend auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Durch die Aufnahme seines Landes in EU und Nato werde es am Ende einen großen Zugewinn an Sicherheit für Europa geben. Zudem sei die weitere Osterweiterung der Nato und EU eine angemessene Reaktion auf die russische Agenda, die auf „Lügen, Gewalt und Missachtung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie“ setze.

Im Osten der Ukraine kämpfen seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen. Als ein Auslöser des Konflikts gelten die Bestrebungen der Regierung in Kiew, die frühere Sowjetrepublik stärker der EU anzunähern.

18.35 Uhr: Das für Freitagabend geplante Außenministertreffen zur Ukraine-Krise am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz fällt aus Termingründen aus. Das teilte das Auswärtige Amt mit. Am Rande der Konferenz wollten sich am Freitag erstmals seit einem Jahr wieder die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine treffen, um über den Konflikt zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen in der Ostukraine zu beraten. Dabei sollte es vor allem um die Überlegungen zu einem UN-Friedenseinsatz in dem Krisengebiet gehen. Ein neuer Termin für ein Treffen im sogenannten Normandie-Format war zunächst nicht bekannt.

May will auf Siko Pläne für künftiges Verhältnis zur EU vorlegen

18.10 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May will auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag ihre Pläne für das künftige Verhältnis zur EU nach dem Brexit darlegen. Das kündigte sie am Freitag nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin an. Dies werde vor allem die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik betreffen, aber auch Wirtschafts- und Handelsfragen.

„Wir möchten auf jeden Fall besondere Freiheiten haben in europäischen Märkten“, sagte May weiter. Dies sei aber natürlich keine Einbahnstraße, sondern müsse gut für beide Seiten und von Vorteil für deutsche wie für britische Unternehmen sein. „Ich möchte eine umfassende und ehrgeizige Lösung erzielen.“

Merkel sagte: „Ich bin neugierig, wie sich Großbritannien die Partnerschaft vorstellt. Und wir haben natürlich auch Interessen.“ Sie jedenfalls wolle eine enge Partnerschaft erhalten. Allerdings sei auch klar, dass es einen Unterschied zur EU-Mitgliedschaft Großbritanniens geben werde. Notwendig sei eine „faire Balance“,

Zu den Brexit-Verhandlungen sagte Merkel: „Wir stehen schon unter Zeitdruck.“ Deshalb sei es gut, wenn Großbritannien nun sage, wie es sich die künftigen Beziehungen vorstellt. Damit wird sich auch der EU-Gipfel Ende März in Brüssel befassen.

13.31 Uhr: Die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Foren für Außen- und Sicherheitspolitik weltweit entwickelt - vor allem wegen des informellen Charakters. Oftmals wird gerade in München Klartext gesprochen, weil es sich um keine offizielle, staatlich organisierte Konferenz handelt, sondern sozusagen um ein privates Treffen. Viele Teilnehmer nutzen die Gelegenheit zu vertraulichen, bilateralen Gesprächen am Rande - in einem der vielen Hinterzimmer des Nobelhotels „Bayerischer Hof“ mitten in München. Die Konferenz dauert rund 48 Stunden, von Freitag- bis Sonntagmittag.

12.30 Uhr: Seit dem Ende der Sowjetunion hat es nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, „noch nie eine so hohe Gefahr auch einer militärischen Konfrontation zwischen Großmächten“ gegeben. Das Misstrauen beispielsweise zwischen der Militärführung in Washington und in Moskau sei „abgrundtief“, sagte Ischinger am Freitag im Deutschlandfunk.

Die Kontakte, die es früher zuhauf gegeben habe, seien im Wesentlichen eingefroren. „Die Gefahr von Missverständnissen, denken Sie an die Vorgänge in und um Syrien, denken Sie an die Vorgänge in und um Nordkorea, die Gefahr von Fehlkalkulationen, von ungewollten eskalatorischen Manövern ist größer, als ich sie in Erinnerung habe über die letzten 30 Jahre hinweg“, sagte Ischinger.

Die Gründe für diese „unglückselige Entwicklung“ sieht der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem in der neuen Rolle der USA unter Präsident Donald Trump. „Immer häufiger, so ist mein Eindruck, wird versucht, nicht nur mit Waffen zu drohen, sondern den Waffeneinsatz tatsächlich zu praktizieren, um eigene Interessen durchzusetzen. Woran liegt das?“, fragte Ischinger. „Es liegt daran, dass eine große Ordnungsmacht, ein Weltpolizist, um es salopp auszudrücken, in der Form, wie wir ihn längere Jahre, vielleicht Jahrzehnte hatten, nicht mehr existiert“, so Ischinger. „Die USA haben sich doch in sichtbarer Weise von dieser früheren Rolle zurückgezogen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten.“

Video: Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen internationaler Krisen

12.07 Uhr: Zum Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz sind in Deutschland vermehrt Forderungen laut geworden, die Bundeswehr finanziell deutlich besser auszustatten. "Die Zeit des Kürzens, Streichens, Streckens und Sparens ist vorbei - heute sind zusätzliche Mittel erforderlich", sagte der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), der Passauer Neuen Presse vom Freitag.

Bartels betonte, um die Truppe zu befähigen, bei der kollektiven Verteidigung Europas "einen glaubwürdigen Beitrag zur Abschreckung zu leisten, müsste die Bundeswehr als Ganzes einsatzfähig sein". Er fügte hinzu: "Das ist sie nicht, bei weitem nicht."

Auch der sicherheitspolitische Sprecher der CSU, Florian Hahn, forderte mehr Geld für die Bundeswehr. Dies sei zwar im Koalitionsvertrag festgeschrieben, "aber die vorgesehenen Mittel reichen hinten und vorne nicht", sagte Hahn der "Welt" von Freitag. Hier müsse die nächste Regierung "ordentlich nachlegen". Sein CDU-Kollege Henning Otte forderte eine "konsequente" Erhöhung des Verteidigungshaushalts. "Das ist die Grundlage für die Sicherheit Deutschlands und des Bündnisses", sagte er der "Welt".

11.10 Uhr: Die Polizei München hat die Straßensperren aufgrund der Sicherheitskonferenz in einer interaktiven Karte auf Twitter veröffentlicht.

11.03 Uhr: 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs ist die Wahrscheinlichkeit für eine nukleare Katastrophe wieder größer geworden, sagen Experten. Warum die Angst vor einem Atomkrieg auch die Münchner Sicherheitskonferenz überschattet, lesen Sie hier.

+ Die 54. Münchner Sicherheitskonferenz wird am Freitag im Hotel Bayerischer Hof in München eröffnet. © dpa

10.32 Uhr:Schwerpunkte der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz sind unter anderem die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, die Beziehungen zwischen Russland und den USA sowie die zahlreichen Konflikte in Nahost und Abrüstungsfragen. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung wird von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihrer französischen Kollegin Florence Parly eröffnet. Auch Außenminister Sigmar Gabriel nimmt an der Konferenz teil - obwohl es davor ein großes Hin und Her um sein Erscheinen gab.