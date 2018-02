Münchner Sicherheitskonferenz: Die Angst vorm Atomkrieg ist wieder da

© AF P PHOTO/KCNA VIA KNS

Während einer Militärparade in Nordkorea werden Interkontinantalraketen des Typs Hwasong-5 durch die Straßen gefahren.

Aufrüstung als zentrales Thema

In München beginnt am Freitag die Sicherheitskonferenz. Fast 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs sehen Experten die Welt immer dichter an den Rand einer möglichen nuklearen Katastrophe rutschen.