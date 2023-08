„Müssen uns warm anziehen“: Heusgen besorgt wegen möglicher erneuter Wahl Trumps

Christoph Heusgen © IPON/Imago

Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, hat sich besorgt über die möglichen Folgen einer erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten geäußert.

München in Deutschland - „Wir haben erlebt, wie Trump in den vier Jahren im Amt agiert hat. Deshalb dürfen wir uns keine Illusionen machen. Im Gegenteil. Wir müssen uns warm anziehen“, sagte Heusgen dem Magazin „Stern“. Gleichwohl müsse sich die Bundesregierung in diesem Fall mit der Situation arrangieren.

Trump sei „kein wirklicher Demokrat“, warnte Heusgen. Dennoch sei es nicht möglich, ihn im Fall einer neuen Amtszeit zu ignorieren. Es sei keine Option, zu sagen, mit einem solchen US-Präsidenten wolle man nichts zu tun haben, sondern „man muss versuchen, sich zu arrangieren“.



Heusgen empfahl daher Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seiner Regierung, bereits jetzt Kontakte ins republikanische Lager zu suchen. „Die Regierung darf nicht darauf bauen, dass Biden ewig Präsident bleibt.“

Als mögliche Folgen einer Wahl Trumps nannte Heusgen, dass die USA dann ihre Unterstützung für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg reduzieren könnten. Trump könnte dann sagen, „bei Russlands Angriff auf die Ukraine steht die europäische Sicherheit auf dem Spiel, also müssen die Europäer die Hauptlast tragen“.



Deutschland müsse dringend das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erfüllen, forderte Heusgen. Auch wenn Trump nicht gewählt würde, dürften künftige US-Präsidenten verlangen, dass sich Europa in erster Linie eigenverantwortlich um seine Sicherheit kümmere. „Wie soll man auch einem Durchschnittsamerikaner erklären, dass die USA 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und Deutschland bei vergleichbarem Lebensstandard nur 1,5 Prozent? Das ist so nicht durchhaltbar“, mahnte Heusgen.



Die US-Präsidentschaftswahlen finden im Herbst 2024 statt. Der Amtsantritt eines neuen Präsidenten würde dann Anfang 2025 erfolgen. bk/se