Mützenich: Ablehnung von Steinmeier-Besuch in Kiew „bedauerlich“

Rolf Mützenich © IMAGO/Christian Spicker

Laut SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wird die Zurückweisung des geplanten Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine den Beziehung der beiden Länder „nicht gerecht“.

Berlin in Deutschland - Die Absage von Seiten der ukrainischen Regierung sei "bedauerlich", erklärte Mützenich am Mittwoch in Berlin. Zugleich forderte er, "dass sich ukrainische Repräsentanten an ein Mindestmaß diplomatischer Gepflogenheiten halten und sich nicht ungebührlich in die Innenpolitik unseres Landes einmischen".

"Die Erklärung der ukrainischen Regierung, dass ein Besuch des Bundespräsidenten in Kiew derzeit unerwünscht ist, ist bedauerlich und wird den engen und gewachsenen Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht gerecht", teilte Mützenich mit. "Gleichwohl werden wir darauf achten, dass dieser Vorgang unsere Zusammenarbeit nicht gefährden wird." Von allen demokratischen Parteien in Deutschland erwarte er, dass sie Steinmeier "vor ungerechtfertigten Angriffen schützen". Dieser sei ein international hoch angesehener Politiker.



Die ukrainische Führung hatte am Dienstag einen Besuch Steinmeiers abgelehnt, der gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen nach Kiew reisen wollte. Steinmeier befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade bei einem Besuch in Polen. Die Entscheidung der Ukraine gilt als ungewöhnlicher diplomatischer Affront und Zeichen dafür, wie tief die Unzufriedenheit mit der deutschen Politik in der Ukraine ist.

Mützenich erklärte am Mittwoch zugleich, er habe jedes Verständnis "für die existenzielle Bedrohung der Ukraine durch den russischen Einmarsch". bro/cha

Präsidenten von Polen und der baltischen Länder reisen in die Ukraine



Die Präsidenten von Polen, Litauen, Lettland und Estland haben sich auf den Weg in die Ukraine gemacht. Bevor sie am Mittwoch den Zug Richtung Kiew bestiegen, trafen sich Andrzej Duda, Gitanas Nauseda, Egils Levits und Alar Karis in der polnischen Stadt Rzeszow nahe der ukrainischen Grenze.



Eine zuerst geplante Mitreise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Führung in Kiew am Dienstag abgelehnt. "Ich war dazu bereit, aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht", hatte Steinmeier in Warschau gesagt. Demnach hatte sein polnischer Kollege Duda angeregt, dass der Bundespräsident sich ihnen anschließe.



Das Programm der vier Präsidenten in der Ukraine wurde aus Sicherheitsgründen nicht publik gemacht. Nach polnischen Angaben werden sie "die wichtigsten Orte aus symbolischer Sicht" besuchen.



"Unser Ziel ist es, (den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr) Selenskyj und die Verteidiger der Ukraine in diesem für das Land entscheidenden Moment zu unterstützen", sagte ein polnischer Präsidentensprecher laut der Nachrichtenagentur PAP. pe/ju