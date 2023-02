Mützenich eher nicht für Erhöhung des Wehretats

Teilen

Rolf Mützenich © Reuhl/Fotostand /IMAGO

Die Forderung von Boris Pistorius (SPD) nach einer Wehretat-Erhöhung ist bei SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nicht auf Zustimmung gestoßen.

Berlin in Deutschland - Er verstehe entsprechende Wünsche von Pistorius, sagte Mützenich am Montag im ARD-“Morgenmagazin“. Aber er würde dann auch dafür plädieren, dass Pistorius mit seinem politischen Gewicht dabei helfe, die Ausgaben etwa für sozialpolitische Themen zu erhöhen.

Mützenich sagte, im Koalitionsvertrag seien wichtige Reformvorhaben niedergelegt. Seiner Meinung nach sollten insbesondere sozialpolitische Fragen vorausgestellt werden. Durch das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro stehe dem Verteidigungsminister in den nächsten drei Jahren auskömmlich Geld zur Verfügung. Gleichzeitig gebe es in der Bundeswehr auch große Mängel in der Ausgabenpolitik, wie etwa der Bundesrechnungshof festgestellt habe. Deutschland müsse verteidigungsfähig sei, aber es gebe kein Füllhorn für alle.

Pistorius hatte am Sonntagabend im „Bericht aus Berlin“ der ARD gefordert, neben dem Sondervermögen auch den regulären Haushalt der Bundeswehr zu erhöhen. Er will eine Erhöhung um zehn Milliarden Euro. ran/bk