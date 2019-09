Muss Söder hinter Gitter? Ministerpräsident droht die „Zwangshaft“

Die Messwerte in München sind falsch. Das ist längst bewiesen. Das Urteil beruht also auf falschen Tatsachen.

Messgeräte stehen im falschen Abstand zu Straßen und messen in falscher Höhe. Die zuständige Behörde leugnete das anfangs, aber es kann ja jeder sehen.

Danach behauptete man, die falschen Messwerte würden vor Verwendung "korrigiert". Man schätzt also einfach mal, wie die Messwerte denn sein könnten, wenn das Gerät korrekt aufgestellt wäre. Und das Ergebnis nennt man dann Messwert.

Unabhängige Messungen ergaben viel niedrigere Werte. Vor allem am Stachus und am mittleren Ring, Bereich Donnersberger Brücke / Landshuter Allee. Wo die offiziellen Messwerte ja quasi am Auspuff anfahrender Dieselbusse gemessen werden.

Niemand behauptet, dass die Luft dort absolut sauber ist. Aber mit Fake-Zahlen Panik machen und halbseidenen Profitgeiern wie der DUH Klagevorwände liefern, das hilft nicht wirklich.