Mutmaßliche Anhängerin einer syrischen Terrorgruppe festgenommen

Teilen

Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft © Uli Deck/DPA

Die Bundesanwaltschaft hat am Freitagmorgen eine junge Deutsche wegen mutmaßlicher Unterstützung einer syrischen Terrorgruppe festnehmen lassen.

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am Freitagmorgen eine junge Deutsche wegen mutmaßlicher Unterstützung einer syrischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Die Frau aus dem Hochtaunuskreis sei inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Karlsruher Behörde am Nachmittag mit. Ihr wird vorgeworfen, ihrem Ehemann nach islamischem Ritus dabei geholfen zu haben, nach Syrien zu reisen und sich dort der Gruppierung Hai‘at Tahrir al-Sham (HTS) als Kämpfer anzuschließen.

Zum Alter der Frau machte die Bundesanwaltschaft keine Angaben. In der Mitteilung heißt es aber, sie werde dringend verdächtigt, «als Heranwachsende eine ausländische terroristische Vereinigung unterstützt zu haben». Die Frau soll Flugtickets gekauft haben, um im Juli 2021 mit ihrem Mann in die Türkei zu reisen. Außerdem habe sie ihm mindestens 5000 Euro gegeben. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland habe sie ihm noch einmal 1500 Euro zukommen lassen. (dpa)