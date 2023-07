Nabu und WWF dringen auf Abschaffung umweltschädlicher Subventionen

Nabu-Logo © Plusphoto/Imago

Die Umweltverbände Nabu und WWF haben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Abbau umweltschädlicher Subventionen gefordert.

Berlin in Deutschland - Notwendig sei „ein echter Zukunftshaushalt“, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Umweltschädliche Subventionen sollten gestrichen werden, um im Gegenzug die freiwerdenden Mittel für eine sozial-ökologische Transformation einzusetzen.

„Eine kluge und weitsichtige Haushaltspolitik wird sich doppelt auszahlen. Sie leistet einen Beitrag dafür, die Klima- und Biodiversitätsziele zu erreichen und die ökologische Transformation voranzutreiben“, betonten Nabu und WWF. Alle öffentlichen Ausgaben sollten „auf ihre Kompatibilität mit den planetaren Grenzen geprüft werden“. Dies solle auch für die Anlagepolitik von Sondervermögen des Bundes und der Länder gelten.



Besonders dringen die Verbände darauf, das Steuer- und Subventionssystem klima- und biodiversitätskompatibel umzubauen. „Einerseits gilt es daher, die circa 68 Milliarden Euro an jährlichen klima- und umweltschädlichen Subventionen ab- und umzubauen“, hieß es in der Erklärung unter Verweis auf die entsprechenden Absprachen im Koalitionsvertrag. „Andererseits sollten die freiwerdenden Mittel sinnvoll für die sozial-ökologische Transformation eingesetzt werden, die besonders vulnerable Haushalte unterstützt“.



Entsprechend müsse auch die Modernisierung der Infrastruktur neu ausgerichtet werden, hieß es weiter. „Allein für die Klimaziele werden laut Schätzungen mindestens 46 Milliarden Euro öffentliche Investitionen jährlich bis 2030 benötigt“, betonten Nabu und WWF. Wichtig sei zudem, mindestens die sechs Milliarden Euro, die Deutschland für internationale Klimafinanzierung zugesagt hat, entsprechend im Haushalt abzubilden, besser aber diese auf acht Milliarden Euro aufzustocken. Dazu sollten dann noch die 1,5 Milliarden Euro kommen, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den Schutz der Biodiversität zugesagt hatte.

„Nur ein Haushalt auf klarem Kurs der deutschen Klimaziele ist ein Zukunftshaushalt“, betonte der WWF-Finanzexperte Matthias Kopp. „Damit Haushaltsausgaben im Einklang mit den deutschen Klima- und Naturschutzzielen sind, gilt es, die Ziele durch eine wirkungsorientierte grüne Haushaltsführung im Etat zu verankern“, verlangte die Nabu-Teamleiterin für Ökonomie, Steffi Ober. Der Entwurf für den Bundeshaushalt soll an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. bk/pw