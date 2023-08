Nach 90 Jahren Cannabis-Verbot: Wann ist die Legalisierung endlich durch?

Von: Max Schäfer

Teilen

Das Cannabis-Verbot soll nach über 90 Jahren gekippt werden. Bis zur Gültigkeit des neuen Gesetzes sind nur noch wenige Hürden zu überwinden.

München ‒ Die eingeschränkte Legalisierung von Cannabis in nicht-kommerziellen Verbänden soll bis 2023 umgesetzt werden. Die Bundesregierung plant, den entsprechenden Gesetzesentwurf Ende April zu präsentieren. Der Entwurf für die Modellregionen soll nach der Sommerpause von der Bundesregierung vorgelegt werden, weshalb frühestens im September 2023 damit zu rechnen ist.

Die Bundesregierung erwartet zudem, dass für die zweite Phase der Legalisierung eine Benachrichtigungspflicht gegenüber der EU-Kommission besteht. Hierbei haben die EU-Kommission und andere Mitgliedsländer die Möglichkeit, ihre Meinung zu den deutschen Plänen kundzutun. Durch die Überprüfung kann sich das Verfahren um bis zu sechs Monate verzögern.

Während dieser Zeit darf der Entwurf nicht verabschiedet werden. Sollte die Kommission beschließen, gemeinsame Vorschriften für die gesamte Union festzulegen, kann sie den Entwurf für bis zu 18 Monate blockieren. Geplant ist aber, dass das Gesetz Anfang 2024 in Kraft tritt.

Cannabis schon seit über 90 Jahren in Deutschland verboten

Das derzeitige Verbot von Cannabis besteht seit 1929. Nach der Aufnahme von indischem Hanf in das „Internationale Abkommen über die Betäubungsmittel“ durch den Völkerbund 1925 war Deutschland gezwungen, Produktion, Import und Export, Handel und Gebrauch zu verbieten. Cannabis durfte nur noch zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden. Am 10. Dezember 1929 wurde indischer Hanf in das auch als Opiumgesetz bezeichnete „Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln“ aufgenommen.

Im 1972 in Kraft getretenen Betäubungsmittelgesetz (BtMG) wird Cannabis explizit genannt. Seit 1929 ist der Anbau, Handel, Kauf und Besitz von Cannabis in Deutschland strafbar. SPD, Grüne und FDP planen nun – mehr als 90 Jahre später – eine Änderung.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung durch Redakteur Tim Althoff sorgfältig überprüft.