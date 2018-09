Wegen brisantem Koalitions-Vorstoß: Erlanger CSU-Stadtrat fliegt aus Fraktion

Sein Vorschlag ging der CSU zu weit: Weil Stefan Rohmer ein Tabu brach, wurde er jetzt von seiner Stadtratsfraktion in Erlangen ausgeschlossen.

Erlangen - Die CSU-Stadtratsfraktion Erlangen hat ein Mitglied aus ihren Reihen ausgeschlossen. Hintergrund ist ein Vorstoß des Stadtrats Stefan Rohmer im Hinblick auf die Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober - Rohmer hatte eine Koalition mit der AfD befürwortet.

Rohmer opponiert gegen Schwarz-Grün

Rohmer agierte zugleich als Sprecher der CSU-Basisbewegung „Konservativer Aufbruch“ für den Regierungsbezirk Mittelfranken. Auf seiner Facebook-Seite tat das mittelfränkische Bündnis im August eine äußerst gewagte Koalitionspräferenz kund. Es bezichtigte die Grünen - potenzieller Partner der CSU nach der Landtagswahl am 14. Oktober - der „Realitätsferne“. Und forderte: Auf eine Koalition mit ihnen solle zugunsten der AfD verzichtet werden.

„Das Vertrauensverhältnis zu Stadtrat Dr. Stefan Rohmer und seiner politischen Arbeit ist so nachhaltig gestört, dass wir keinen anderen Weg sahen“, zitiert bild.de Rohmers bisherigen Fraktionsvorsitzenden Jörg Volleth. In der CSU wird eine Koalition mit der AfD nach wie vor als absolutes Tabuthema betrachtet. So distanzierten sich schon unmittelbar nach der Veröffentlichung von Rohmers Forderungen Volleth wie auch die Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich von ihm.

Auch der Status des „Konservativen Aufbruch Mittelfranken“ selbst ist umstritten. Die Landessprecher der Bewegung ließen mitteilen, dass der Regionalverband Mittelfranken bereits aufgelöst worden sei. Rohmer widerspricht, der Verband sei gar kein legitimer Arbeitskreis der CSU, sondern lediglich ein Netzwerk aus CSU-Mitgliedern - die Partei könne den Verband demnach gar nicht auflösen.

Pikant: Wahlomat bestätigt Rohmer

Brisante Randnotiz: Ungeachtet der nachhaltigen und glaubhaften Ablehnung der CSU für ein Bündnis mit der AfD, könnte ein Vergleich der Parteiprogramme die Beobachter zu anderen Schlüssen verleiten. Eine Analyse der Antworten der CSU im aktuellen Wahlomat zur Landtagswahl in Bayern scheint Rohmers These zu bestätigen - inhaltlich steht die CSU der AfD in so einigen Punkten näher als den Grünen: Bei 22 der 38 abgefragten Thesen vertreten CSU und AfD die gleiche Position. Grüne und CSU sind sich hingegen kaum einig. In lediglich sieben Fällen geben sie die gleiche Antwort.

chp