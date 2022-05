Nach Amoklauf an US-Grundschule: Biden fordert Verschärfung der Waffengesetze

Teilen

Joe Biden © IMAGO/Jim LoScalzo-POOL

Nachdem ein Angriff auf eine Grundschule im US-Bundesstaat Texas zahlreiche Kinderleben gekostet hat, hat US-Präsident Joe Biden zu einem schärfere Waffengesetze gefordert.

Washington, D.C. in den USA - "Wann, in Gottes Namen, werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten?", sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit). Es sei höchste Zeit, "diesen Schmerz in Taten zu verwandeln, für jeden Elternteil, jeden Bürger dieses Landes".

"Ich bin angewidert und müde", fügte er an. "Sagen Sie mir nicht, dass wir keinen Einfluss auf dieses Gemetzel haben können", sagte er an die Adresse der Republikaner, die sich gegen strengere Waffengesetze wehren. Die Waffenflut im Land, insbesondere Sturmgewehre, müsse stärker reguliert werden.



Ein 18-Jähriger hatte wenige Stunden vorher in einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde in Texas nach Behördenangaben mindestens 18 Kinder sowie eine Lehrkraft getötet. Biden hatte auf dem Rückflug von seiner Asienreise von der Tat erfahren. fml