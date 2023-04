Nach Aus: Tucker Carlson meldet sich zu Wort

Auf einer Demonstration vor dem Fox News Channel feiern Demonstranten die Entlassung des Moderators Tucker Carlson. © IMAGO/Gina M Randazzo

Tucker Carlson, der ehemalige Moderator des US-Senders Fox News meldet sich nach dem Aus seiner Sendung erstmals zu Wort.

Washington - In einer bei Twitter geteilten Videobotschaft erhob der 53-Jährige diffuse Vorwürfe gegen die Medien und die politischen Parteien in den USA. Seinen ehemaligen Arbeitgeber nannte er aber nicht direkt.

Carlson behauptete in dem kurzen Video am Mittwochabend (Ortszeit), dass die Meinungsfreiheit im Land unterdrückt werde. Dazu, wie es für ihn weitergehen wird, äußerte er sich nicht. Er sagte lediglich: «Bis bald.». Fox News gab am Montag überraschend die Trennung von dem rechten Moderator bekannt, der als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Senders galt. Der Talkmaster moderierte dort jahrelang eine quotenstarke Abendsendung. Diese nutzte er dazu, um Verschwörungstheorien und Falschmeldungen zu verbreiten und gegen Minderheiten zu hetzen.

Fox News machte keine Angaben dazu, warum Carlson nicht länger für den Sender arbeitet. US-Medien zufolge hat der Sender Carlson rausgeworfen. Die Entscheidung sei überraschend gefallen und stehe mit Äußerungen Carlsons im Zusammenhang, hieß es. (dpa)