Nach Ausfall wegen Krankheit: Erdogan zeigt sich in Videoschalte

Recep Tayyip Erdogan © Ilya Pitalev/IMAGO

Nach zweitägiger krankheitsbedingter Abwesenheit zeigte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einer Videoschalte bei der Einweihung eines von Russland gebauten Atomkraftwerks.

Ankara in der Türkei - „Unser Land ist in die Liga der Nationen mit Atomkraft aufgestiegen, wenn auch mit 60-jähriger Verspätung“, sagte Erdogan am Donnerstag in einer vorbereiteten Rede an die Nation und den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Videoschaltung zeigte den 69-Jährigen hinter seinem Schreibtisch sitzend, wobei er sichtlich mitgenommen wirkte. Der Termin galt als einer der wichtigsten Wahlkampfauftritte des Amtsinhabers in dieser Woche. Das Akkuyu-Atomkraftwerk an der Mittelmeerküste, das erste der Türkei, wurde vom staatlichen russischen Atomunternehmen Rosatom gebaut. Kreml-Chef Putin sandte zur Einweihung eine Videobotschaft.



Am Mittwoch hatte Erdogan krankheitsbedingt mehrere Wahlkampftermine abgesagt. Am Donnerstag folgte dann die Absage des Wahlkampfauftritts zur Einweihung des Atomkraftwerks. Erdogan werde der Zeremonie „online beiwohnen“, teilte der stellvertretende Vorsitzende der regierenden AKP, Erkan Kandemir, am Mittwochabend auf Twitter mit.



Gesundheitsminister Fahrettin Koca begründete Erdogans krankheitsbedingte Abwesenheit mit einer „infektiösen Gastroenteritis“. Bereits am Dienstag hatte der türkische Staatschef ein Live-Interview im Fernsehen abbrechen müssen. Anschließend hatte er gesagt, er habe sich zu Beginn der Woche eine Magenverstimmung zugezogen.



Die Wahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Erdogan hat angesichts sinkender Umfragewerte in den vergangenen Wochen etliche Wahlkampfauftritte absolviert. Der Wahlkampf läuft derzeit auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu hinaus. kas/lan