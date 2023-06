„Nach außen zu zerstritten“: Nouripour ruft Ampel zu mehr Einigkeit auf

Grünen-Parteichef Omid Nouripour © M. Popow/IMAGO

Angesichts des Wahlerfolgs der AfD im thüringischen Sonneberg hat Grünen-Parteichef Omid Nouripour die Ampel-Koalition zu mehr Einigkeit aufgefordert.

Berlin in Deutschland - „Als Ampel ist es offensichtlich, dass wir auf Bundesebene nach außen zu zerstritten wirken - auch wenn wir am Ende Ergebnisse liefern“, sagte Nouripour am Dienstag im ZDF-“Morgenmagazin“.

Die Koalition müsse sich die Frage stellen, was sie falsch gemacht habe. Jedoch müsse sich zugleich die demokratische Opposition fragen, warum die Stimmen jener, die unzufrieden mit der Ampel sind, nicht bei ihnen gelandet seien. Zur Äußerung von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), die Grünen nun härter angreifen zu wollen sagte Nouripour: „Wenn jemand sagt, ‚Die AfD ist so stark, lasst uns die Grünen härter angreifen‘ - ich glaube nicht, dass er dafür den Nobelpreis für Logik kriegt.“

Die „Ampel“ habe einige Erfolge erzielt. Diese habe sie in den vergangenen Monaten aber immer wieder auf offener Bühne zerredet, kritisierte Nouripour. Das müsse aufhören.



Schon im Winter seien im Zuge der Energiekrise hohe Umfragewerte für die AfD vorhergesagt worden. Diese seien zwar nicht eingetreten, aber: „Wir haben danach den roten Faden verloren in der Art und Weise, wie wir erscheinen“, beklagte Nouripour. ald/cne