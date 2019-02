Nach Bienen-Volksbegehren: Renommierter CSU-Politiker soll Runden Tisch leiten

Das Volksbegehren für den Artenschutz war erfolgreich - 18,4 Prozent der Wahlberechtigten trugen sich ein. Schon in der kommenden Woche soll der Runde Tisch seine Arbeit aufnehmen. Unserer Zeitung verriet Markus Söder, wer die Leitung übernimmt.

München – Der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück (CSU) soll nach dem erfolgreichen Volksbegehren die Moderation des Runden Tisches zum Artensterben übernehmen. „Alois Glück ist jemand, der beide Welten versöhnen kann – aus seiner Erfahrung in der Mediation, aber auch seinem Engagement in der Ökologie und der Landwirtschaft“, sagte Ministerpräsident Markus Söder unserer Zeitung. „Wir brauchen am Ende ein Ergebnis, das den Artenschutz verbessert, ein Höfesterben verhindert und alle versöhnt.“ Nach Informationen unserer Zeitung hatte sich auch der Bund Naturschutz für Glück als Moderator der Runde ausgesprochen.

Söder will das Gremium unter Glücks Führung möglichst breit aufstellen und auch inhaltlich nicht allein auf den Artenschutz begrenzen. Im Gespräch wollte er nicht ausschließen, dass auch der Flächenfraß oder ein mögliches Glyphosat-Verbot zur Sprache kommen. „Alois Glück hat die Freiheit und das Vertrauen, die Gespräche so zu führen wie er es für richtig hält“, sagte Söder, der auch von der „Glück-Kommission“ sprach. Allerdings gibt es einen gewissen Zeitdruck. „Wir haben einen Zeitkorridor, weil wir als Landtag bis Mitte Juli eine abschließende Stellungnahme zum Volksbegehren verfassen müssen. Aber es ist wichtig, breiter und weiter zu denken.“

Der Kampf gegen das Artensterben sei allerdings nicht allein Aufgabe einer Berufsgruppe. „Es kann nicht sein, dass nur die Landwirte einen Beitrag zum Umweltschutz leisten sollen“, sagte der CSU-Politiker. „Wir sollten größer denken und nicht mit Schuldzuweisungen an einzelne Gruppen vorgehen. Stattdessen müssen wir auch fragen, was zum Beispiel die Kommunen mit ihren großen Grünflächen und Parks tun können oder wie wir beim Wohnungsbau mehr Grün-Efeu oder Dachgrün einplanen. Aber auch: Was kann jeder einzelne tun? Viele Gartenbesitzer können auch einen guten Beitrag bringen.“

