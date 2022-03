Nach Corona-Quarantäne in Israel: Wüst nach Deutschland zurückgekehrt

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sitzt im Landtag in Düsseldorf © Sophie Brössler / dpa

Nach einer zehntägigen Corona-Quarantäne in Israel ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach Deutschland zurückgekehrt.

Düsseldorf - "Ich bin zurück in NRW, die Arbeit geht direkt weiter", erklärte Wüst am Donnerstag. Am selben Tag nahm er unter anderem an einer Plenarsitzung im Düsseldorfer Landtag teil.

Wüst war am vergangenen Montag, dem zweiten Tag seiner Israel-Reise, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Früher am Tag hatte der Ministerpräsident die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht und sich mit der israelischen Wirtschaftsministerin Orna Barbivay getroffen. Nach dem positiven PCR-Test begab sich der Ministerpräsident in seinem Hotel in Isolation, aus der er virtuell Termine wahrnahm.

Nach eigenen Angaben hatte seine Infektion einen "sehr milden" Verlauf. Für die Gesundheitsbehörden in Israel galt Wüst schon seit dem Wochenende als genesen, für eine Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen musste er jedoch eine zehntägige Quarantäne einhalten.



