Nach Durchsickern geheimer Dokumente: USA untersuchen Auswirkungen auf nationale Sicherheit

Sabrina Singh © piemags/IMAGO

Die USA überprüfen nach dem Durchsickern geheimer Dokumente im Internet mögliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit.

Arlington in den USA - Es sei eine „behördenübergreifende Arbeitsgruppe“ eingerichtet worden, die sich darauf konzentriere, die Auswirkungen „auf die nationale Sicherheit der USA sowie auf unsere Verbündeten und Partner zu bewerten“, erklärte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Sonntag.

Das Verteidigungsministerium prüfe zwar noch die Echtheit der abfotografierten, im Internet verbreiteten Dokumente. Diese schienen jedoch „sensibles und streng geheimes Material zu enthalten“, erklärte Singh.



Zuletzt waren nach und nach eine Reihe geheimer Regierungsdokumente auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord und weiteren Plattformen aufgetaucht. Darunter waren laut einem Bericht der „New York Times“ vom Donnerstag geheime Dokumente zu Plänen der USA und der Nato für die Unterstützung der Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühlingsoffensive gegen Russland.

Die Dokumente sollen der Zeitung zufolge Details über Waffenlieferungen, Bataillonsstärken und andere sensible Informationen enthalten. Ein Dokument fasse die Ausbildungspläne von zwölf ukrainischen Kampfbrigaden zusammen. Die Dokumente wurden laut der „New York Times“ über pro-russische Kanäle verbreitet. Am Samstag hatte das US-Justizministerium eine Untersuchung zu den im Internet verbreiteten Geheimdokumenten eingeleitet.



Es tauchen immer wieder neue Dokumente auf - unter anderem mit Informationen, die nicht nur die Ukraine und Russland betreffen, sondern auch hochsensible Einschätzungen von US-Verbündeten. So sollen einige Dokumente laut „New York Times“ offenbar Informationen über interne Debatten in Regierungen von US-Bündnispartnern enthalten - etwa Diskussionen über die Frage, ob Südkorea den USA Artilleriegeschosse für den Einsatz in der Ukraine zur Verfügung stellen sollte.



Experten warnten, dass einige der Dokumente im Rahmen einer russischen Desinformationskampagne gezielt verfälscht worden sein könnten. So seien höhere Todesopfer unter den ukrainischen Truppen und die russischen Verluste niedriger angegeben worden. kas/se