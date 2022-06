Nach Einschätzung des britischen Generalstabschefs hat Russland den Ukraine-Krieg "strategisch verloren"

Tony Radakin © IMAGO/Tayfun Salci

Laut Tony Radakin, dem britischen Generalstabschef, hat Russland den Ukraine-Krieg schon jetzt „strategisch verloren“.

London in England - Der Angriff auf das Nachbarland sei ein "entsetzlicher Fehler Russlands" gewesen, sagte Radakin in einem am Freitag veröffentlichen Interview mit der Nachrichtenagentur Press Association (PA). Mit seinem Krieg gegen die Ukraine habe Russland die Nato gestärkt und Finnland und Schweden dazu gebracht, einen Aufnahmeantrag bei dem Militärbündnis zu stellen.

Es sei zwar möglich, dass Kreml-Chef Wladimir Putin in den kommenden Wochen "taktische Erfolge" in der Ukraine erzielen werde, sagte Radakin. Allerdings habe Putin ein Viertel der Stärke seiner Armee für "winzige" Geländegewinne geopfert. "Die russische Maschinerie wird zerrieben und sie gewinnt dabei täglich ein paar - zwei, drei, fünf - Kilometer." 50.000 russische Soldaten seien getötet oder verletzt worden. "Russland ist dabei zu scheitern."

Radakin sicherte der Ukraine die langfristige Unterstützung Großbritanniens im Kampf gegen die russischen Truppen zu. London liefere unter anderem Panzerabwehrwaffen an Kiew und werde dies weiter tun.



Moskau hatte den Westen am Donnerstag erneut vor der weiteren Unterstützung Kiews mit Waffen gewarnt. Dies sei "absolut nutzlos" und würden der Ukraine nur "weiter schaden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. isd

Rede Putins bei Wirtschaftsforum in St. Petersburg erwartet



Beim diesjährigen internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg wird am Freitag eine Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin erwartet. Nach Angaben des Kreml will Putin dabei auf "unfaire" Wettbewerbs- und Handelsbedingungen sowie Sanktionen eingehen. Erwartet wird auch eine Ansprache des chinesischen Präsidenten Xi Jinping per Videoschalte - nicht dabei sind hingegen Vertreter von aus Sicht der russischen Regierung "unfreundlichen Ländern", wozu unter anderem die EU-Staaten und die USA gehören.



Putin versucht angesichts der westlichen Sanktionen gegen Russland derzeit, die Beziehungen nach Asien und Afrika zu intensivieren. In St. Petersburg anwesend sein werden rund 40 Delegationen, darunter aus China, aus der Türkei und aus Ägypten. Thema des diesjährigen Wirtschaftsforums, das in der Vergangenheit häufig als das "russische Davos" bezeichnet wurde, ist in diesem Jahr auch die Sicherheit der Lebensmittelversorgung. Bereits am Mittwoch waren in St. Petersburg Vertreter der in Afghanistan regierenden Taliban eingetroffen, um beim Wirtschaftsforum Gespräche über Getreidelieferungen zu führen. bur/jm/lan