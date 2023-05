Nach G7-Gipfel: Scholz in Südkorea

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach dem Ende des G7-Gipfels in Japan nach Südkorea gereist.

Seoul in Südkorea - Er landete am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf einer Luftwaffenbasis nahe der Hauptstadt Seoul. Geplant ist zunächst ein Besuch der demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea. Am Abend trifft Scholz dann Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, bevor er nach Berlin zurückreist.

In einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap verurteilte Scholz Nordkoreas Atom- und Raketentests. Er betonte aber, dass es wichtig sei, Raum für Dialog zu lassen.



Scholz und Yoon werden sich in ihren Gesprächen nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen voraussichtlich auch mit der sicherheitspolitischen Lage im Indopazifik und dem Umgang mit dem militärisch stark aufrüstenden China befassen. Aber auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine dürfte demnach Thema sein.

Südkorea hat sich zwar den internationalen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, lehnt Waffenlieferungen an Kiew bisher aber ab. Es verweist auf seine grundsätzliche Politik, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern.

Scholz begrüßte in dem Yonhap-Interview die humanitäre Hilfe Südkoreas für die Ukraine und die Unterstützung der Sanktionen gegen Russland. Er betonte aber, jede Nation entscheide selbst, wie sie der Ukraine helfen könne.



In der Bundesregierung war im Vorfeld darauf verwiesen worden, dass Präsident Yoon bei den Waffenlieferungen in den vergangenen Wochen „eine gewisse Lockerung“ angedeutet habe. Der südkoreanische Staatschef war auch als Gast zum G7-Gipfel in Japan eingeladen und hatte dort ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt.



Die Bundesregierung sieht den Besuch laut einem Regierungsvertreter als Teil der „Diversifizierung unserer außenpolitischen Beziehungen im Indopazifik“. Er verwies dabei auf vorherige Besuche des Kanzlers in Indien, Japan, Vietnam, Singapur und Indonesien. Südkorea sei gleichzeitig „ein sehr wichtiger Wertepartner“, hieß es, und beide Länder feierten in diesem Jahr 140 Jahre bilaterale Beziehungen. mt/lan