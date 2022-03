Nach gescheitertem Komplott-Versuch gegen die Krone: Jordaniens Prinz Hamsa entschuldigt sich

Jordaniens Prinz Hamsa, Halbbruder des Königs Abdullah II. (2012) © IMAGO

Nach dem mutmaßlichen Komplott gegen Jordaniens König Abdullah II. hat dessen jüngerer Halbbruder, Prinz Hamsa, sich in einem Brief entschuldigt und Fehlverhalten eingeräumt.

Amman - Nach dem mutmaßlichen Komplott gegen Jordaniens König Abdullah II. hat dessen jüngerer Halbbruder, Prinz Hamsa, sich in einem Brief entschuldigt und Fehlverhalten eingeräumt. «Ich bin auf Abwege geraten, Eure Majestät, und irren ist menschlich», heißt es im Schreiben, das der königliche Hof am Dienstag veröffentlichte. Der Prinz trage die Verantwortung für sein Handeln und für die «Vergehen» gegen König Abdullah II. in den vergangenen Jahren. «Ich bitte Eure Majestät um Vergebung im Wissen, dass Sie immer nachsichtig waren.»

Die mutmaßliche Verschwörung, die das Königshaus nach eigenen Angaben im April vergangenen Jahres vereitelte, hatte die Königsfamilie erschüttert. Im Zentrum des mutmaßlichen Komplotts soll Prinz Hamsa gestanden haben. Berichten zufolge kam es zwischen den Brüdern dabei zu einem offenen Streit. Prinz Hamsa wurde unter Hausarrest gestellt, bekräftigte danach jedoch öffentlich seine Loyalität zu Abdullah. Hamsa war bis 2004 Thronfolger, wurde dann aber abgesetzt.

Nach Aussage des Prinzen hatte er im Hausarrest inzwischen viel Zeit zum Nachdenken. «Die vergangenen Monate haben mir Gelegenheit gegeben, ehrlich in mich zu blicken», schreibt Prinz Hamsa. «Ich hoffe, dass wir dieses Kapitel in unserer Landes- und unserer Familiengeschichte hinter uns lassen können.» Er entschuldigt sich in dem auf Sonntag datierten Brief bei König Abdullah II. sowie bei ihrer gemeinsamen Familie und dem jordanischen Volk. «Meine Taten werden sich, so Gott will, nicht wiederholen.»

Der Fall hatte strafrechtliche Konsequenzen für den früheren Finanzminister und Ex-Chef des königlichen Hofes, Bassim Auadallah, sowie für den dem Königshaus angehörigen Hassan bin Sajid. Beide wurden zu je 15 Jahren Haft verurteilt unter anderem wegen Anstachelung gegen die Regierung. 16 weitere Verdächtige kamen auf königlichen Beschluss hin wieder frei. Prinz Hamsa musste sich nicht vor Gericht verantworten. (dpa)