Nach hitziger Debatte: Heizungsgesetz verabschiedet

Heizungsgesetz (Symbolbild). © Herrmann Agenturfotografie/Imago

Das umstrittene neue Heizungsgesetz wurde vom Bundestag verabschiedet.

Berlin in Deutschland - Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde am Freitag nach einer hitzig und kontrovers geführten Debatte im Bundestag mit 399 Ja-Stimmen und 275 Nein-Stimmen angenommen, es gab fünf Enthaltungen. Das GEG legt den künftigen Fahrplan für klimafreundliche Heizungen fest.

Mit dem GEG sollen neu eingebaute Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies im Regelfall nicht leisten.



Die Regeln sollen ab Januar 2024 aber zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Bei allen anderen Gebäuden sollen die Kommunen erst eine Wärmeplanung vorlegen und der Einbau fossiler Heizungen bleibt so in vielen Fällen noch einige Zeit möglich.



Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezeichnete das Gesetz als „zentrale Weichenstellung für den Klimaschutz“. Es stärke die Energiesicherheit und schütze Verbraucherinnen und Verbraucher vor steigenden Preisen für Erdgas und Erdöl.

Die Opposition hatte vor der Abstimmung zum GEG hingegen beklagt, keine ausreichende Zeit für die Debatte über das Gesetz gehabt zu haben. Das sei eine „Missachtung des Parlaments“ und eine „Respektlosigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern“, sagte etwa CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Kritik gab es auch daran, dass das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung noch nicht stehe, das eng an das GEG geknüpft ist. hcy/pe

Lange Fristen und viele Ausnahmen bei Vorgaben für klimaneutrale Heizungen

Der Bundestag hat das lange umstrittene Heizungsgesetz verabschiedet. Künftig sollen nur noch klimafreundliche Heizungen eingebaut werden. Es gelten jedoch zahlreiche Fristen und Ausnahmen. Flankiert wird die umstrittene Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) von höheren Fördersätzen, die allerdings noch nicht beschlossen sind.



Grundsatz 65-Prozent-Ziel

Neu eingebaute Heizungen sollen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies im Regelfall nicht leisten. Ab Januar 2024 gelten die neuen Vorgaben zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten. Bei Bestandsgebäuden und anderen Neubauten sollen die Kommunen zuerst Pläne vorlegen, wie der klimafreundliche Umbau örtlich funktionieren soll - ob etwa Fernwärmenetze oder Gasnetze für Biogas oder Wasserstoff gebaut werden. Der Einbau von Gas- und sogar Ölheizungen bleibt so in kleineren Städten und Gemeinden noch bis Mitte 2028 möglich, in Großstädten bis Mitte 2026.



Finanzielle Förderung nur für grüne Heizungen

Die Regeln zur finanziellen Förderung sind zwar nicht im GEG enthalten, die Ampel-Fraktionen haben sich aber in einer begleitenden Entschließung auf ein neues Fördersystem verständigt. Grundsätzlich soll nur der Einbau klimafreundlicher Heizungen gefördert werden. Ölheizungen sind außen vor, beim Einbau einer Gasheizung können nur zusätzliche Kosten für die Umstellung auf Wasserstoff oder Biogas gefördert werden.



Höhere Fördersätze

Der maximale Fördersatz soll von aktuell 40 Prozent auf 70 Prozent aufgestockt werden. 30 Prozent Förderung soll demnach jeder Eigentümer erhalten können, der eine klimafreundliche Heizung einbaut. Weitere 30 Prozent sind Geringverdienern im Eigenheim vorbehalten. Außerdem gibt es einen „Klima-Geschwindigkeitsbonus“ von 20 Prozent, der sich mit der Zeit reduziert und Eigenheimnutzern vorbehalten ist. Die verschiedenen Säulen sind kombinierbar auf maximal 70 Prozent. Die förderfähigen Kosten für den Heizungstausch sind bei 30.000 Euro pro Wohnhaus gedeckelt. Daraus ergibt sich eine maximale Fördersumme von 21.000 Euro.



Förderung von Sanierungsmaßnahmen

Für Verbesserungen der Energieeffizienz von Gebäuden sollen weiterhin die bestehenden Fördersätze von bis zu 20 Prozent gelten. Veränderungen gibt es bei den maximal förderfähigen Kosten: Diese waren bislang bei 60.000 Euro für Heizungstausch und Sanierung gedeckelt. Künftig sollen 30.000 Euro an Sanierungskosten grundsätzlich förderfähig sein und weitere 30.000 Euro, wenn ein sogenannter individueller Sanierungsplan vorliegt. Hinzu kommen die 30.000 Euro förderfähiger Kosten für den Heizungstausch. Die Höchstgrenze liegt künftig also bei 90.000 Euro.



Regeln für Vermieter

Vermieter haben beim Einbau einer klimafreundlichen Heizung nach den bisherigen Plänen nur Anspruch auf einen staatlichen Fördersatz von 30 Prozent. Sie können die Kosten aber über Mieterhöhungen zu zehn Prozent umlegen, wenn sie die staatliche Förderung in Anspruch nehmen und diese vom Kostenanteil der Mieter abziehen. Wer auf staatliche Förderung verzichtet, soll maximal acht Prozent der Kosten umlegen können. In beiden Fällen darf die Miete beim Heizungstausch um maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen - bislang lag dieser Grenzwert bei drei Euro. Bei weiteren Modernisierungsarbeiten - etwa neue Fenster oder Isolierung - darf die Miete auch stärker steigen: um maximal drei Euro pro Quadratmeter.



Was gilt als klimaneutral?

Da Strom zu einem immer größeren Anteil aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, gelten elektrisch betriebene Heizungsanlagen grundsätzlich als grüne Alternative zu fossilen Brennkesseln. Am effizientesten ist hier in den meisten Fällen die Wärmepumpe. Förderwürdig und im Einklang mit dem GEG sind auch Solarthermie- oder Erdwärmesysteme, Fernwärme sowie Holzheizungen. Auch klimaneutral hergestellte Gase wie Biogas und Wasserstoff kommen als Heizmittel infrage, ihre Verfügbarkeit ist bislang aber noch begrenzt. Klimaneutrale Heizungen können mit klassischen kombiniert werden, um auf 65 Prozent zu kommen.



Sonderregeln für Gas- und Ölheizungen

Wer in den kommenden Jahren noch eine Gasheizung einbaut, muss diese ab 2029 zu steigenden Anteilen mit klimaneutralem Gas etwa aus Biomasse oder Wasserstoff betreiben. Wasserstofffähige Gasheizungen können auch über 2028 hinaus noch eingebaut werden, wenn die Wärmeplanung der Kommune ein entsprechendes Versorgungsnetz vorsieht. Wer noch eine Gas- oder Ölheizung einbauen will, muss sich außerdem vorher beraten lassen.



Weitere Regelungen und Fristen

Nach dem neuen GEG können defekte Heizungen im Bestand grundsätzlich repariert und weiterbetrieben werden. Ist eine Heizung irreparabel, bleiben dem Hauseigentümer im Regelfall fünf Jahre, um eine neue Heizung einzubauen, die das 65-Prozent-Ziel erreicht. Bis dahin kann übergangsweise etwa auf eine gebrauchte Öl- oder Gasheizung zurückgegriffen werden. Für Mehrfamilienhäuser gelten abhängig von der bisherigen Anlage sowie der kommunalen Wärmeplanung teils deutlich längere Übergangsfristen. Allerdings besagt das Klimaschutzgesetz, dass alle Heizungen ab 2045 klimaneutral sein müssen. pe/hcy