Nach Lockerungen in Dänemark: Darum klammert sich Deutschland weiter an die Inzidenz

Inzidenz immer weniger aussagekräftig. Wieso verharrt Deutschland weiter auf dem Wert? © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Während etliche Länder trotz hoher Inzidenzen ihre Regeln lockern, klammert sich die deutsche Politik weiter an diesem Wert fest. Ist das noch richtig?

Hamburg – Dänemark hat gelockert. Zum 1. Februar 2022 fielen im nördlichen Nachbarland viele Corona-Regeln weg. Und das, obwohl die Inzidenz mit über 5000 deutlich höher liegt als hierzulande. Einen ähnlichen Weg wird wohl Norwegen gehen. Auch hier liegt die Inzidenz zwar höher als in Deutschland, dennoch sollen am 17. Februar viele Regeln wegfallen.

Warum sich Deutschland dennoch weiter an die Inzidenz klammert und streng bleibt, klärt

In Deutschland hat die Inzidenz kaum noch Aussagekraft. Nicht nur, dass die Gesundheitsbehörden bei der Nachverfolgung nicht mehr hinterherkommen. Nein, auch die Dunkelziffer der Infektionen, die gar nicht erst gemeldet oder entdeckt werden, wird wohl deutlich über den gemeldeten Zahlen liegen.