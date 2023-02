Nach schwerem Erdbeben in Türkei und Syrien: Steinmeier spricht Opfern Anteilnahme aus

Frank-Walter Steinmeier © M. Popow/IMAGO

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Erdbebenopfern seine Anteilnahme ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - „Mit großer Trauer habe ich von dem schweren Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion erfahren“, erklärte Steinmeier am Montag in Berlin.

„Das Ausmaß von Tod und Zerstörung erschüttert mich tief“, hob er hervor. „Meine Gedanken sind bei den vielen Opfern, meine Anteilnahme gilt ihren Familien“, erklärte der Bundespräsident. „Den Verletzten wünsche ich schnelle Genesung, und meine Hoffnung richtet sich darauf, dass noch viele aus den Trümmern gerettet werden können.“

Bei dem Erdbeben sind nach offiziellen Angaben mehr als 900 Menschen in der Türkei und mehr als 300 Menschen in Syrien ums Leben gekommen. Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter ansteigt, da zahlreiche Menschen noch verschüttet sind. bk/pw

Faeser kündigt nach Erdbeben Unterstützung durch das THW an

Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erste Soforthilfen angekündigt. „Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen“, erklärte Faeser am Montag in Berlin. Auch „Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor und stimmt sich auf meine Bitte hin bereits eng mit dem Türkischen Zivilschutz ab“.



„Wir werden alle Hilfen in Bewegung setzen, die wir aktivieren können“, sicherte Faeser weiter zu. Deutschland stimme sich eng mit den EU-Partnern ab und werde „mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden“. Sie habe darüber auch bereits mit dem türkischen Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, gesprochen.



Faeser äußerte sich erschüttert über die Katastrophe, bei der nach offiziellen Angaben weit mehr als tausend Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. „Wir trauern in diesen furchtbaren Stunden mit unseren türkischen Freundinnen und Freunden und stehen eng an ihrer Seite“, erklärte die Ministerin. bk/ju