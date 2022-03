Nach Sturm auf Kapitol: Ex-Anführer der „Proud Boys“ angeklagt

Teilen

Der Ex-Anführer der «Proud Boys», Henry «Enrique» Tarrio, wurde wegen der Kapitol-Attacke angeklagt. © Allison Dinner/dpa/AP

Der frühere Anführer der rechtsradikalen Gruppe «Proud Boys», Henry «Enrique» Tarrio, ist wegen des Angriffs auf das US-Kapitol festgenommen und von der US-Justiz angeklagt worden.

Washington - Der frühere Anführer der rechtsradikalen Gruppe «Proud Boys», Henry «Enrique» Tarrio, ist wegen des Angriffs auf das US-Kapitol festgenommen und von der US-Justiz angeklagt worden. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, eine «Verschwörung» betrieben zu haben, um die Beglaubigung des Ergebnisses der Präsidentenwahl durch den Kongress zu verhindern. Zudem werden ihm die Störung eines amtlichen Vorgangs, Beschädigung von Regierungseigentum und die Behinderung der Sicherheitskräfte zur Last gelegt, wie das US-Justizministerium am Dienstag erklärte.

Der 38-jährige Tarrio sei in seinem Heimat-Bundesstaat Florida festgenommen worden und werde noch am Dienstag (Ortszeit) vor einem Haftrichter erscheinen, erklärte das Ministerium weiter.

Neben Tarrio wurden nun noch fünf weitere Mitglieder der «Proud Boys» angeklagt, die bereits zuvor im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 festgenommen worden waren. Die Angeklagten seien alle Mitglieder einer von Tarrio im Dezember 2020 gegründeten Unterorganisation gewesen, dem «Ministerium für Selbstverteidigung». «Am 6. Januar haben die Angeklagten Mitglieder der Masse angeleitet, mobilisiert und angeführt, um auf das Gelände des Kapitols und in das Kapitol zu gelangen, was zum Einreißen von Metallsperren, Sachbeschädigung und Angriffen auf Sicherheitskräfte geführt hat», erklärte das Justizministerium.

Tarrio wird nicht vorgeworfen, sich persönlich an der Erstürmung beteiligt zu haben. Er soll aber im Vorfeld die Planung geleitet haben und auch während der Erstürmung mit Mitgliedern der «Proud Boys» (auf Deutsch etwa: «Stolze Jungen») in Verbindung gestanden haben. Tarrio war zwei Tage vor der Attacke in anderer Sache zeitweise festgenommen worden. Eine Auflage des Haftrichters war es damals, dass er die Hauptstadt Washington verlassen musste. Tarrio wurde im vergangenen Jahr wegen Sachbeschädigung und des Besitzes von Waffenzubehör zu rund fünf Monaten Gefängnis verurteilt.

Nach einer anstachelnden Rede des abgewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump erstürmten dessen Anhänger am 6. Januar 2021 den Sitz des Kongresses in Washington. Sie wollten damit die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden verhindern. Bei der Attacke starben fünf Menschen, Dutzende wurden verletzt. Der Angriff auf das Herz der US-Demokratie erschütterte das Land. (dpa)