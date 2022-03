Nach Treffen mit Blinken: Israels Regierungschef Bennett positiv auf Corona getestet

Teilen

Naftali Bennett (r) mit US-Außenminister Blinken in Israel am 27.03.2022. © Jacquelyn Martin / dpa

Der israelische Regierungschef Naftali Bennett ist nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Jerusalem - Bennett sei "wohlauf" und werde seine Amtsgeschäfte vorerst von zu Hause aus fortführen, teilte sein Büro am Montag mit. Bennett hatte Blinken am Sonntag im Jerusalem empfangen, bevor der US-Außenminister zu einer "historischen" Zusammenkunft von israelischen und arabischen Diplomaten in die Negev-Wüste gereist war.

An den zweitägigen Gesprächen in der Negev-Wüste nehmen neben Blinken auch die Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Marokkos, Bahrains und Ägyptens teil. Bei dem Treffen geht es unter anderem darum, die Normalisierung der Beziehungen Israels mit den arabischen Staaten zu festigen. Die Emirate, Marokko und Bahrain hatten 2020 nach Vermittlung der USA ihre Beziehungen zu dem jüdischen Staat normalisiert, Ägypten bereits 1979 einen Friedensvertrag geschlossen. bfi/yb