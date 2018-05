Nach Treffen mit Merkel: Frau in China von Polizei bedrängt

Die Ehefrau eines inhaftierten chinesischen Anwalts, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während ihrer China-Reise getroffen hatte, wird nach eigenen Angaben von der Polizei bedrängt.

Peking - Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Xu Yan, dass sie am Donnerstag nach dem Verlassen ihrer Wohnung in Peking von einem Polizisten und mehreren anderen Männern verfolgt wurde.

Sie wurde demnach zweimal daran gehindert, in ein Taxi zu steigen. Auf die Frage, warum und wie lange sie überwacht und ihre Freiheit eingeschränkt werde, sollen die Männer geantwortet haben, es nicht zu wissen. Merkel war vergangene Woche mit Xu Yan zusammengekommen, um sich nach dem Schicksal ihres Ehemanns, dem inhaftierten Menschenrechtsanwalts Yu Wensheng, zu erkundigen.

Merkel hatte Yu Wensheng vor dessen Festnahme bei einem früheren Besuch in Peking kennengelernt - genau wie den mittlerweile ebenfalls in Haft sitzenden Anwalt Jiang Tianyong. Seit Juli 2015 läuft in China eine breit angelegte Verfolgung unter anderem von Bürgerrechtsanwälten und Aktivisten. Während des Besuches der Kanzlerin haben die chinesischen Sicherheitsbehörden auch den bekannten Bürgerrechtler Hu Jia unter Hausarrest gestellt, um ein befürchtetes Treffen mit Merkel zu verhindern.

