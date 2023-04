Nach verhinderten Anschlägen: Faeser kündigt weiteres Durchgreifen der Behörden an

„Unsere Sicherheitsbehörden schlagen schnell und konsequent zu“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach vereitelten islamistischen Anschlägen ein weiterhin hartes Durchgreifen der Behörden angekündigt.

Berlin in Deutschland - „Unsere Sicherheitsbehörden schlagen schnell und konsequent zu, um uns vor islamistischen Bedrohungen zu schützen“, sagte Faeser der „Bild am Sonntag“. Im Terrorismusabwehrzentrum habe es in beiden Fällen einen intensiven Austausch gegeben. „Es hat sich erneut bewährt, dass hier alle Fäden zusammenlaufen“, betonte die Innenministerin.

Wie die „BamS“ unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, zählt das Bundeskriminalamt derzeit 501 islamistische Gefährder und 499 sogenannte „relevante Personen“ als Unterstützter. Demnach sind aktuell 89 Gefährder und 22 Unterstützer in Deutschland inhaftiert, rund 200 Gefährder halten sich im Ausland auf, mehrheitlich in Syrien, dem Irak und in der Türkei. Die anderen „laufen frei herum“, würden aber beobachtet, zitierte die „Bild am Sonntag“ einen Fahnder.

In Hamburg hatten Ermittler einen 28-jährigen Syrer wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft der Hansestadt am Dienstag mitteilte. Er soll gemeinsam mit seinem im bayerischen Kempten lebenden Bruder „aus einer radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung“ heraus einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel hatten die Ermittler demnach nicht.



In Castrop-Rauxel war im Januar ein Iraner wegen des dringenden Tatverdachts der Verabredung zum Mord festgenommen worden. Er wird verdächtigt, sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin beschafft haben zu wollen, um damit an Silvester 2022 zahlreiche Menschen zu töten. Er soll eine Verbindung zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gehabt haben. Die Ermittlungen richteten sich zunächst auch gegen einen Bruder des Tatverdächtigen. ck/