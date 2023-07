„Mir wird schlecht“: Prigoschin wettert gegen russische Medien

Von: Bettina Menzel

Zuletzt war es leiser um Jewgeni Prigoschin geworden. Nun meldet sich der Wagner-Chef wieder zu Wort und schimpft in gewohnt deftiger Wortwahl auf die russischen Staatsmedien.

Moskau – Seit Beginn der Herrschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor über 20 Jahren gab es noch nie einen so offensichtlichen Angriff auf seine Macht wie den Aufstand der Wagner-Gruppe. Nach dem Ende der Meuterei war der Chef der Söldnereinheit, Jewgeni Prigoschin, plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Im Kreml hatte man sich beeilt, dem Oligarchen Geld, Reichweite und Kommandogewalt über seine Truppen zu entziehen. Doch nun meldete sich der Wagner-Chef erstmals seit einer Woche wieder zu Wort.

Prigoschin schimpft auf Staatsmedien, die „gestern die Jungs von Wagner bewundert haben“

Monatelang hatte Prigoschin verbal gegen die russische Militärführung geschossen und war damit immer mehr zum Problem des Kreml geworden – ein Konflikt, der in der Wagner-Revolte seinen Höhepunkt fand. Nach Verhandlungen mit Moskau, in denen der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko als Vermittler agierte, rief Prigoschin erst kurz vor der russischen Hauptstadt seine Truppen zurück und tauchte im Anschluss unter. Wo genau sich der Oligarch daraufhin aufhielt, war zunächst unklar – offenbar scheint sich der Wagner-Chef nicht an den mit Putin ausgehandelten Deal zu halten. Nach einer Woche des Schweigens meldete sich der Söldner-Anführer nun erstmals wieder zu Wort.

„Wenn ich die aktuellen Medien und Fernsehgeschichten lese, wird mir sehr schlecht, die Fernsehbastarde, die gestern die Jungs von Wagner bewundert haben, schütten jetzt allen möglichen Mist aus“, wetterte Prigoschin einem Bericht der russischen Zeitung Nowaja Gaseta zufolge auf dem Sender der Wagner-Gruppe. „Denkt daran, Fernsehkreaturen, dass es nicht eure Kinder waren, die in unseren Reihen gekämpft haben. Nicht eure Kinder sind gestorben, aber ihr Bastarde macht Quote mit solchen Geschichten“, so der Anführer der Söldnereinheit weiter. Die Wut des Oligarchen kam wohl nicht von ungefähr, denn die Staatsmedien wandten sich zuletzt gegen Prigoschin.

Ein Screenshot eines Videos des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin, gesendet am 24. Juni 2023 aus dem Hauptquartier des russischen Militärbezirks Süd in Rostow am Don (Archivbild). © IMAGO/Pool /Wagner Group/Zuma Wire

Kreml will Ruf des Wagner-Chefs zerstören und jede Spur von Prigoschin beseitigen

Nach dem Ende der Rebellion entzog der Kreml dem Wagner-Chef schnellstmöglich große Teile seiner finanziellen Mittel, schloss die als „Trollfabrik“ bekannte Firma Internet Research Agency und blockierte Prigoschin-nahe Online-Medien wie etwa Ria Fan, Politics Today oder Neva News, wie die britische Zeitung Guardian berichtete. Zudem versucht Moskau auch den Ruf des Oligarchen zu schädigen. Seit Mittwoch dieser Woche kursierten etwa Bilder vom luxuriösem Wohnsitz des Wagner-Chefs, die laut russischen Medien am Tag des Aufstandes entstanden. Dabei sei unter anderem Bargeld in Millionenhöhe sowie Kisten voller Goldbarren gefunden worden, hieß es.

Damit wolle der Kreml das Image eines einfachen Mannes aus dem Volke zerstören, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Gleichzeitig sei es aber auch eine Warnung an andere, sich Putin nicht entgegenzustellen. Moskau wolle nun dazu übergehen, den Wagner-Chef in der öffentlichen Wahrnehmung komplett auszulöschen „als hätte er nie existiert“, sagte ein ehemaliger Redakteur einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur dem Guardian. „Gut, wir haben [die Meuterei] angesprochen, aber jetzt kehren wir zur Normalität zurück, und über Prigoschin wird niemals gesprochen werden, schon gar nicht im Fernsehen“, so der Journalist weiter.