Der Nächste, bitte! Kommentar zum Wahlausgang in Griechenland

seit sich herumgesprochen hat, dass die Penelope auf keinen Griechen mehr wartet, wird sich der Mitsotakis seine Zeit nehmen. Und mindestens das halbe Parlament in Brüssel wird sich bei seinem Antrittsbesuch, Wachs in die Ohren träufeln.

Tatsache ist, die Griechen werden in der EU immer mehr verarmen, weil sie ihre Altlasten, besser Altlaster nicht loswerden.

Bei 11mio Griechen von denen vielleicht 6mio einen guten Job haben, aber nur 2mio etwas produzieren (das hab´ ich mir jetzt aus den Fingern gesaugt) - letztlich wird das nichts mehr mit den Hellenen. Kalinichta.ciao