Nahles beschimpft Trump als „Feigling“ und „Lump“ - FDP fordert Entschuldigung

Nach der harschen Kritik von Andrea Nahles an US-Präsident Donald Trump wirft die FDP der SPD-Chefin vor, das deutsch-amerikanische Verhältnis zusätzlich zu belasten.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat Trump am Samstag mit Blick auf dessen Umgang mit illegal eingewanderten Menschen einen „Feigling“ und „Lump“ genannt. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte am Sonntag, mit dieser Äußerung schade die SPD-Vorsitzende „dem ohnehin schon schwierigen transatlantischen Verhältnis in einer äußerst kritischen Phase“.

Er forderte, Nahles solle sich umgehend entschuldigen. Zudem solle sich Außenminister Heiko Maas (SPD) von der Wortwahl distanzieren, „um nicht noch mehr diplomatisches und handelspolitisches Porzellan zum Schaden Deutschlands zu zerdeppern“.

Nahles hatte am Samstag beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Bochum scharfe Kritik an der - von Trump inzwischen wieder gestoppten - Praxis geübt, Kinder illegaler Zuwanderer an der US-Grenze zu Mexiko von ihren Eltern zu trennen und separat zu internieren. „Wer Kinder von ihren Eltern trennt, um daraus politisches Kapital zu schlagen, ist ein Feigling und ein Lump“, sagte die Partei- und Fraktionsvorsitzende.

Trump hatte nach empörten Protesten im In- und Ausland zuletzt eine politische Kehrtwende vollzogen und mit einem Dekret den Weg dafür freigemacht, Eltern und Kinder von illegalen Zuwanderern nun gemeinsam zu inhaftieren.

dpa