Nahles: „Seehofer hat rechtspopulistischen Kräften Vorschub geleistet“

Wochenlang dominierte der Unionsstreit die öffentliche Wahrnehmung. Die SPD konnte mit neuer Führung unter Andrea Nahles in Ruhe vor sich regieren. Jetzt aber wird die Partei wieder lauter.

München - Wochenlang dominierte der Unionsstreit die öffentliche Wahrnehmung. Die roten GroKo-Minister regierten unauffällig vor sich hin. Jetzt aber ruft die doppelte SPD-Chefin Andrea Nahles ihre Partei und ihre Fraktion wieder laut in Erinnerung. Inmitten einer Erneuerungsphase der SPD und vor dem Bayern-Wahlkampf ließ sie sich im Pressehaus befragen. Nur die erste Antwort blieb sie schuldig.

Frau Nahles, haben Sie sich schon bei Horst Seehofer bedankt?

Andrea Nahles: Bedankt? Wofür? Da fällt mir spontan nichts ein.

Er hat es mit dem Asylstreit geschafft, die SPD aus den Negativschlagzeilen herauszubekommen.

Nahles: Ganz ehrlich: Ich war nach dieser Sache wirklich urlaubsreif. Und auch nach zwei Wochen Erholung bin ich von Dank weit entfernt. Wegen eines – ich zitiere Horst Seehofer – „Micky-Maus-Problems“ von fünf Menschen, die an der Grenze pro Tag auftauchen, hat er eine veritable Regierungskrise ausgelöst und rechtspopulistischen Kräften Vorschub geleistet.

Eine neue Erfahrung für die SPD war dabei, sich mal nicht selbst zu zerlegen.

Nahles: (lacht) Das war auch anstrengend. Im Ernst: Der entscheidende Punkt war, dass wir als Partei einen klaren Plan gemeinsam entwickelt hatten. So konnten wir geschlossen auftreten und haben nicht durcheinandergeredet. In unserem Fünf-Punkte-Plan haben wir unter anderem deutlich gemacht, dass wir beschleunigte Verfahren wollen. Innerhalb von einer Woche muss geklärt werden, ob eine Person Schutzrecht hat. Hat sie keins, muss sie zurückgeführt werden – und dafür brauchen wir bilaterale Abkommen. Ein Verfahren, das ohne Schikanen gegenüber Menschen auskommt, die wirklich auf der Flucht sind.

Viele Ihrer Wähler, die kleine Leute sind, neigen in CSU-Positionen zu. Ihre Funktionäre, die oft aus dem akademischen Bereich kommen, sehen das anders.

Nahles: Dieser Spagat ist nicht neu. Ich nutze deshalb als Grundgedanken den Slogan „Realismus ohne Ressentiments“, dessen praktische Umsetzung jeden Tag eine Herausforderung ist. In der Partei quietscht es ein bisschen, wenn ich sage: Es können nicht alle bei uns bleiben. Auf der anderen Seite lehne ich es aber ab, durch schlechtes Benehmen gegenüber den Schwächsten in der Gesellschaft das eigene Profil zu schärfen. Das ist der Unterschied zu Rechtspopulisten, aber auch zur CSU. Deren Verhalten ist da zu oft schäbig.

„Die Unsicherheit und Warterei ist für die meisten das Schlimmste“

Wie sieht Ihr Realismus aus?

Nahles: Ich bin für alles, was Asyl-Verfahren beschleunigt. Die Unsicherheit und Warterei ist für die meisten das Schlimmste. Und nach einer schnellen Entscheidung muss sofort mit Integration auf der einen Seite begonnen werden. Und auf der anderen Seite, wenn kein Schutzstatus besteht, muss auch schnell zurückgeführt werden. Das liegt auch daran, ob wir Dabei mehr sichere Herkunftsstaaten ausweisen können.

Die Grünen sind dagegen.

Nahles: Ich halte das für einen schweren Fehler. Schauen Sie sich Georgien an, da entwickelt sich eine neue Art der Bandenkriminalität. Da kann man doch nicht Augen und Ohren verschließen und so tun, als gehe es um Bürgerkriegsflüchtlinge. Ich halte das übrigens für eine grundsätzliche Frage.

Was meinen Sie?

Nahles: Ich mache mir Sorgen. Wir erleben eine Zeitenwende, in der plötzlich eine Erotik der Disruption aufkommt. Ich sage nur: Donald Trump. Demokratie ist aber immer schwierig, diese Arbeit an Kompromissen. Etwas zu zerstören ist viel einfacher. Ein konstruktiver Dialog dauert oft Monate, ein destruktiver Tweet ein paar Sekunden. Wir werden noch Jahrzehnte schwierige Migrationsfragen auf den Tisch bekommen. Und wenn wir uns nicht einem autokratischen System annähern wollen, müssen wir kluge und konstruktive Entscheidungen in Flüchtlingsfragen treffen.

Verbindet SPD und CSU nicht mehr, als Sie wahrhaben wollen?

Nahles: Im Bereich Soziales gibt es Schnittmengen. In den Koalitionsverhandlungen sind wir mit der CSU bei der Rente viel schneller vorangekommen als mit der CDU. Aber in der Asylpolitik spaltet sie unser Land – das macht mich wütend. Auch als Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Die nennen sich Christlich Soziale Union. Was soll denn daran christlich und sozial sein?

„Ich empfinde das als eine echte Gefahr“

Die Kreuze?

Nahles: (lacht) Dazu hat Kardinal Marx alles gesagt. Viele christlich geprägte Menschen fühlen sich mit dieser Politik nicht mehr wohl. Ich kann nur warnen: Wenn die CSU nicht selbst die Kraft aufbringt, sich ihren Wertekanon klarzumachen, dann zerbricht in Deutschland auch ein Grundkonsens all jener Parteien, die bislang miteinander koalieren. Ich empfinde das als echte Gefahr.

Es gibt in Ihrer Partei viele interne Debatten. Auch die Ex-Granden melden sich zu Wort. Einer lebt hier in München.

Nahles: Hans-Jochen Vogel? Dessen Briefe an Parteifreunde sind berühmt. Er schreibt mir viele Briefe und bekommt immer eine Antwort. Er war ein sehr guter Parteivorsitzender. An dieser Generation will ich mir ein Beispiel nehmen, wenn ich einmal aufhöre.

Sie haben es geschafft, dass sich die SPD in den Umfragen etwas in erholt…

Nahles:. . . Ich bin noch nicht zufrieden . . .

Die bayerische SPD steht nur bei 13 Prozent…

Nahles: Die Lage ist natürlich schwierig. In Bayern wird derzeit vor allem über die Opposition innerhalb der CSU diskutiert. Und aus der Bundespolitik kommt zu wenig Rückenwind, weil wir wochenlang selbst über die CSU sprechen mussten. Aber wir sind gewillt, massiv im Wahlkampf einzusteigen.

In einem Porträt heißt es, Sie seien „frohgemut und machtbewusst“. Trifft das?

Nahles: Ja. Aber ich kannte das gar nicht, weil ich keine Porträts von mir lese.

Sie schwindeln …

Nahles: Nein. Ich habe das vor Jahren aufgehört. Aber offensichtlich verpasse ich dadurch super Formulierungen. (lacht)

Nervt Sie das Image der „Trümmerfrau der SPD“?

Nahles: Ja. Das ist auch gegenüber den Trümmerfrauen eine Beleidigung. Die hatten echte Probleme.

Die SPD hat ja auch eins. Überall in Europa sterben sozialdemokratische Parteien. Wird die SPD noch einmal 30 Prozent schaffen?

Nahles: Auf jeden Fall. Das werden Sie sehen.

