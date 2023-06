„Naiv“ - Markus Lanz fällt in Flüchtlingsdebatte über Grünen-Ministerin her

„Markus Lanz“ diskutiert Lösungsansätze für die momentane Flüchtlingskrise. Die Relativierung dieser Notlage ruft beim Moderator indes Unverständnis hervor.

Hamburg – Der Staudammbruch im Süden der Ukraine bedeutet eine zusätzliche Belastung für die sowieso schon vom Krieg gepeinigten Einheimischen. Sarah Pagung versucht der Runde bei „Markus Lanz“ zunächst einen Überblick über die dortige Lage zu verschaffen. Die Russland-Expertin spricht von einer „humanitären Katastrophe enormen Ausmaßes“, die nach ihrer Schätzung 40.000 Menschen bedroht. Die Ursache für den Bruch sei zwar noch nicht gefunden, Pagung glaubt jedoch, dass die Russen den Damm zerstörten, um die Großoffensive der Ukraine zu stoppen.

Lanz bezeichnet diese Attacke als Kriegsverbrechen. Pagung ist der gleichen Auffassung und warnt zudem vor den langfristigen Folgen durch die zerstörte Landwirtschaft und die Verteilung der Landminen.

Der Gastgeber erklärt danach, dass die nun abermals geschwächte Ukraine nur ein kleines Zeitfenster für ihre Großoffensive habe, weil die US-Regierung ihr nach der kommenden Wahl womöglich die Mittel streicht. Pagung sieht Europa in einem solchen Szenario noch stärker in der Pflicht.

Lanz erinnert daraufhin an die Worte, die Olaf Scholz kürzlich wählte, als er in Bezug auf den Staudammbruch von einer „neuen Dimension des Krieges“ sprach. Er fragt sich, ob Deutschland bei den Ukraine-Hilfen notfalls vorpreschen würde.

Journalist Robin Alexander hegt diesbezüglich ernsthafte Zweifel, weil Scholz bislang „im Windschatten der USA“ agiert habe.

EU-Außenzentren bei „Markus Lanz“ kontrovers diskutiert

Serap Güler und Aminata Toure (r.) zu Gast bei Markus Lanz © Screenshot: ZDF-Mediathek / Markus Lanz

Pagung schildert anschließend, wie Putin den Druck auf Europa durch gezielte Flüchtlingsströme erhöht, weil dieses Thema kontrovers in den Ländern diskutiert wird. Lanz sagt, dass alleine auf Deutschland geschätzte 400.000 bis 500.000 Flüchtlinge in diesem Jahr zukämen.

CDU-Politikerin Serap Güler betont deshalb, wie sehr sie die Idee der Außenzentren begrüßt. Dort würde es zu beschleunigten Asylverfahren kommen, die nach spätestens drei Monaten abgeschlossen wären. Güler glaubt allerdings nicht, dass sich die EU-Kommission zeitnah auf die viel zitierte „gemeinsame Lösung“ einigen wird.

Aminata Toure spricht sich ebenfalls für einen gemeinsamen europäischen Weg in der Flüchtlingskrise aus. Gleichzeitig kritisiert die Integrations-Ministerin Schleswig-Holsteins den Vorschlag, weil die Menschen dort während der drei Monate „inhaftiert werden“. Darüber hinaus hätten die Anrainerstaaten bereits ihre Ablehnung hinsichtlich der EU-Pläne zum Ausdruck gebracht.

Nach Meinung von Robin Alexander käme die Unterbringung der Flüchtlinge in den Zentren tatsächlich einer Haft gleich, da die Betroffenen das Areal nicht verlassen dürften. Genau diesen Punkt findet Toure menschenrechtlich „bedenklich“. Aus dem gleichen Grund sollten zum Beispiel Minderjährige in ihren Augen an der Grenze nicht abgewiesen werden.

Güler ginge diesen Schritt laut eigener Aussage dennoch, um ein Signal an die Familien zu senden, die ihre Kinder fortan nicht mehr vorausschicken würden. Die ehemalige Staatssekretärin für Migration wies ferner noch einmal daraufhin, dass in den Zentren nur die Menschen festgehalten werden, die keine Kriegsflüchtlinge sind und somit nur geringe Chancen auf ein Bleiberecht haben.

Ministerin sieht Land gegen Flüchtlingsströme gewappnet

Da sie sich so sehr gegen die EU-Außenzentren wehrt, fragt Lanz Toure, ob sie nachvollziehen könne, dass viele Landräte aktuell mit der Aufnahme der Flüchtlinge überfordert seien. Die Grünen-Politikerin habe diese Rufe nach Hilfe in dieser „herausfordernden Situation“ durchaus wahrgenommen, berichtet sie.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 7. Juni

Serap Güler, Politikerin (CDU)

Robin Alexander, Journalist („Die Welt“)

Sarah Pagung, Politologin

Aminata Toure, Politikerin (Die Grünen)

Lanz hält dagegen. Er betont, dass viele Landkreise nicht herausgefordert, sondern überfordert seien. Im Anschluss präsentiert er mehrere Einspieler aus vorherigen Sendungen, in denen Landräte über ihre prekäre Lage sprechen.

Toure beschreibt daraufhin, mit welchen Maßnahmen ihr Bundesland die Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme unterstützt. Durch die Aufstockung der vorhandenen Betten verfüge man in Schleswig-Holstein ihrer Einschätzung nach beispielsweise über ausreichend Kapazitäten, um die Ankömmlinge unterzubringen. Die Haftbedingungen in den geplanten EU-Außengrenzen wären für sie daher unentschuldbar.

Markus Lanz fällt Grünen-Politikerin wiederholt ins Wort

Lanz will von Toure wissen, wann sie die Migration begrenzen würde. Die Spitzenpolitikerin verweist abermals auf die noch verfügbaren Kapazitäten. Aber was wäre, wenn diese Kapazitäten aufgebraucht wären, hakt der ZDF-Moderator nach. „Was machen Sie dann?“, fragt Lanz. Toure windet sich und verzichtet schließlich darauf, eine eindeutige Antwort zu geben.

Um zu zeigen, wie bedenklich die Lage mancherorts ist, verweist Lanz anschließend auf Nordrhein-Westfalen. Dort gäbe es nach seinen Informationen zahlreiche Schulen, an denen der Migrationsanteil bei knapp 90 Prozent läge, was das Vermitteln von Bildung für das Personal erschwere.

Markus Lanz nennt Aminata Toure daher „naiv“, wenn sie in Bezug auf die Flüchtlingskrise weiterhin von Herausforderung statt von Überforderung spricht.

Toure hält es hingegen für illusorisch, dass die EU eine gemeinsame und menschenwürdige Lösung für dieses Problem findet. Robin Alexander beharrt aber darauf, dass etwas beschlossen werden muss, falls sich die Lage nochmals verschärft.

Toure glaubt jedoch, dass sich die Situation durch die angepeilten Beschlüsse eher verschlechtern wird. Sie plädiere viel eher dafür, die Menschen gerechter auf die europäischen Länder zu verteilen („Passiert nicht“, wirft Lanz ein) oder Menschen konsequenter zurückzuführen („Passiert auch nicht“, ruft Lanz dazwischen).

Alexander begrüßt hingegen die härtere Gangart, die die EU zukünftig bei der Migration wählen möchte. Die Menschen, die nur geringe Chance auf ein erfolgreiches Asylverfahren haben, sollten laut Meinung des Autors entsprechend „demotiviert“ werden. Serap Güler hofft zudem, dass Europa demnächst vermehrt auf die Flüchtlinge zugehe, die tatsächlich schutzbedürftig sind.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die Flüchtlingsdebatte bleibt ein heißes Eisen. Eine schnelle und für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Das Problem kleinzureden, hilft allerdings ebenso wenig weiter. Insbesondere, da die Betroffenen bereits jetzt ihre Belastungsgrenze erreicht haben.