Foto-Panne: Schüler machen Wolfsgruß und islamistische Gesten - Nancy Faeser entschuldigt sich

Von: Yasina Hipp

Nancy Faeser verurteilt die Aktion der Schüler scharf. © picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm

Auf dem Abschlussfoto eines Demokratieprojekts des Bundesinnenministeriums zeigen einige Schüler extremistische Gesten. Das Foto ist gelöscht, die Ministerin entschuldigt sich.

Berlin - Es sollte eigentlich nur das Gruppenfoto zum Abschluss eines Bildungsprojektes werden. 150 Schüler wurden in Berlin vom Bundesinnenministerium unter der Leitung von SPD-Politikerin Nancy Faeser als „Verfassungsschüler“ ausgezeichnet. Die Jugendlichen aus Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, hatten an einem Projekt eines Bildungsträgers teilgenommen, der sich für Chancengleichheit in der politischen Bildung einsetzt. Faesers Ministerium finanzierte dieses mit rund 1,5 Millionen Euro. Aus dem nun eigentlich harmlosen Abschlussfoto wurde ein Eklat, da einige Schüler extremistische Gesten machten.

Bundesinnenministerium löschte Foto von Twitter

Die Jugendlichen wurden für das Bild von oben fotografiert, einige recken ihre Auszeichnungen in die Höhe. Auf den erste Blick fallen die Unruhestifter in der hintersten Reihe gar nicht auf. So erging es wohl auch den Mitarbeitern des Bundesinnenministeriums, die das Foto am Mittwoch auf Twitter veröffentlichten. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf: einige Schüler machen mit ihren Händen Gesten, die als extremistisch zu erkennen sind. Darunter unter anderem das „Rabia-Symbol“ der Muslimbruderschaft und ein Symbol der Terrormiliz Islamischer Staat, und der so genannte Wolfsgruß ein Symbol der türkisch-nationalistischen „Ülkücü“-Bewegung. Das Foto wurde mittlerweile gelöscht.

Nancy Faeser und Bundesinnenministerium bezeichnen Symbole als „inakzeptabel“

Zur Löschung des Fotos schreibt das Bundesinnenministerium auf seinem Twitter-Kanal: „Einige haben auf dem Abschlussfoto Gesten gezeigt, die völlig inakzeptabel sind. Das verurteilen wir scharf.“ Und auch Nancy Faeser folgt diesem Wortlaut und kündigt Gespräche mit dem Projektträger an.

Das Foto sei auch zum Schutze der anderen Schüler, die an der Aktion nicht beteiligt waren, gelöscht worden sein.

Twitter-User sind empört über den Vorfall und stellen die Kompetenz von Nancy Faeser und ihrem Ministerium in Frage. Einer schreibt: „Aber schon irgendwie vielsagend, dass es niemand im BMI gemerkt hat und es erst der kritischen Twitter-Crowd bedurfte, um darauf aufmerksam zu machen, oder?“ Das Ministerium kündigte als weitere Reaktion an, den Schülern die Urkunden zu entziehen, die die Handgesten gemacht haben.